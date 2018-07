Directeur Internationaal Theater Amsterdam stapt op

Dianne Zuidema stopt 1 september als directeur bij het Internationaal Theater Amsterdam (ITA). Dat heeft de raad van toezicht dinsdag bekendgemaakt. De reden van haar vertrek is „een onoverbrugbaar verschil van inzicht over de samenwerking”. Woordvoerder Joep Grooteman van ITA kan verder niets meedelen over de inhoud van het meningsverschil. Zuidema is al langer ziekgemeld.

ITA is het resultaat van een fusie tussen Stadsschouwburg Amsterdam en Toneelgroep Amsterdam, de samenvoeging werd afgelopen januari afgerond en vanaf het komende theaterseizoen zullen de twee organisaties onder één naam opereren. Afgelopen september werd de driekoppige directie van ITA voorgesteld, deze zou naast Zuidema – die sinds 2016 Schouwburgdirecteur was – bestaan uit de adjunct-directeur van Toneelgroep Amsterdam, Wouter van Ransbeek, en de algemeen directeur van de toneelgroep, Ivo van Hove. Wie Zuidema’s taak binnen de directie zal overnemen is nog niet bekend, Grooteman laat weten dat binnenkort een wervingstraject wordt gestart.

De fusie van Stadsschouwburg Amsterdam en Toneelgroep Amsterdam past binnen een trend, ook in Den Haag en Rotterdam beslisten gezelschappen en schouwburgen te fuseren en onder een nieuwe naam verder te gaan.