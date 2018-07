Deze Tour wordt zijn zwaarste race

In het dorpsgymzaaltje van Saint-Mars-la-Reorthe spreekt Chris Froome, kopman van de peperdure Team Sky, woensdagavond voor een batterij aan camera’s en journalisten de zinnen uit die vooraf te verwachten waren. „De afgelopen negen maanden zijn zwaar geweest. Voor mij, mijn familie en mijn collega’s. Ik ben dankbaar dat alle feiten nu boven water zijn en dat we ons weer op het wielrennen kunnen focussen.”

Na 300 dagen van onzekerheid kwam de internationale wielerunie (UCI) afgelopen maandag dan toch met duidelijkheid. Het wereldantidopingagentschap WADA beschouwt de te hoge dosis van het anti-astmamiddel salbutamol in de urine van Froome tijdens de Vuelta 2017 niet als een dopingovertreding. Voor de UCI is de slepende affaire eindelijk opgelost. De 33-jarige Brit kan ‘gewoon’ meedoen aan de Ronde van Frankrijk, die zaterdag van start gaat in de Vendée. Froome jaagt op zijn vijfde Tourzege, waarmee hij op gelijke hoogte kan komen met recordhouders Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain. „Ik verwacht dat het de zwaarste race uit mijn carrière wordt.”

Zijn grootste tegenstander lijkt vooralsnog het klimaat in Frankrijk, dat anti-Froome is. „Ik zou me schamen als ik verzeild raakte in een affaire met zo’n verboden middel”, sprak zijn Franse concurrent Romain Bardet vlak nadat Froome eind mei op spectaculaire wijze de Giro had gewonnen. Wielerlegende Hinault gooide vorige week olie op het vuur. „Als je het mij vraagt moet Froome uit de Tour geweerd worden.” En zondag kwam de Franse krant Le Monde met het bericht dat Tourorganisator ASO de Sky-kopman wilde uitsluiten. „Dat zou beter zijn”, reageerde ploegleider Marc Madiot van Groupama-FDJ direct. Maar ASO legde zich schoorvoetend neer bij de UCI-uitspraak.

Negatieve reacties

„Als je een hekel aan mij hebt trek dan een shirt aan van je favoriete renner”, antwoordde Froome op de vraag of hij negatieve reacties verwacht van het Franse publiek. In de Tour van 2015 werd de geletruidrager op de klim naar Mende overgoten met urine. In de afgelopen Giro bleven de anti-Froome acties van het publiek beperkt tot een fan die met een enorme astma-inhaler naast hem liep bij zijn zegetocht over de Finestre. „Blijf tegenover iedereen positief”, riep Froome de Franse fans op tijdens de druk bezochte persconferentie van zijn ploeg Sky.

Eerder op de dag had de Franse UCI-voorzitter David Lappartient, die vorig jaar de Brit Brian Cookson opvolgde, een vergelijkbare oproep gedaan op de website van de UCI. „Ik roep alle fans op de sporters te beschermen en de juridische beslissing te accepteren zodat Chris Froome kan strijden in een veilige en serene omgeving, net als alle andere renners.”

Team Sky en Froome zelf tonen aan de vooravond van de Tour hun schoonste gezicht, zoals de laatste jaren gebruikelijk in de Tour. „Wij zijn er altijd zeker van geweest dat Chris geen onreglementaire dingen heeft gedaan”, zegt ploegbaas David Brailsford. „Toch was het zwaar om zo lang in onzekerheid te leven. Hij heeft de nachtmerrie doorstaan en in die periode zelfs de Giro gewonnen. Dat hij hier staat is geweldig.”

Niet iedereen is daarvan overtuigd. Tom Dumoulin, de grootste rivaal van Froome, sprak eerder op de dag zijn ergernis uit over alle aandacht die naar de affaire blijft gaan. „Het leidde in elk geval tot ergernis bij me over hoe de zaak is behandeld”, zei de nummer twee van de Giro op een persconferentie van zijn ploeg Sunweb. „Iedereen twijfelt nu aan de waarheid, aan de hele gang van het proces en de onduidelijkheid die het allemaal blijft oproepen. Weet je: als er veel vragen onbeantwoord blijven, gaat iedereen de uitkomst in twijfel trekken. Dat geldt ook voor mij, ja.”

Froome zelf toonde zich begripvol voor alle twijfels. „Het wielrennen heeft een zware geschiedenis achter zich, met veel misstanden. Dat er daarom extra scherp op elke renner wordt gelet is begrijpelijk. Vooral iemand die meerdere keren zware rondes wint moet er rekening mee houden dat er met argusogen naar hem wordt gekeken. Ik wist wat me te wachten stond. Desondanks hoop ik dat iedereen de uitspraak van de UCI kan respecteren.”

Voor de Fransen had hij een dag eerder al een charme-offensief. De felle kritiek van Hinault, die de rest van peloton opriep te staken als Froome toch zou meedoen? „Ik kan niets slechts zeggen over Bernard”, sprak Froome in de krant The Times. „Als ik hem zie leg ik hem graag alles tot in detail uit want hierin heeft hij geen gelijk.”