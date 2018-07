De economie kan deze droogte uitstekend aan

Nederlandse bermen zien er haast Zuid-Europees uit, zo geel. De huidige droogte is volgens het KNMI de hevigste in vele jaren. En dan meldt het weerbericht ook voor volgende week geen druppeltje regen. Volgens sommige klimaatmodellen kan het wel eens een voorproefje zijn van het extremere weer dat Nederland door de opwarming van de aarde te wachten staat.

Hoeveel last heeft de economie daarvan? „De sector die het eerste last zal krijgen, is de landbouw”, zegt watereconoom Stijn Reinhard van Wageningen University & Research (WUR). „Maar ik heb nog geen signalen dat dat nu al gebeurt.”

En inderdaad, hoewel akkers misschien wat geler ogen dan normaal, zijn Nederlandse boeren nog niet bezorgd, zegt Esther de Snoo, woordvoerder van brancheorganisatie LTO. „Boeren zijn natuurlijk wel gewend aan verschillende weersomstandigheden. We hebben rondgevraagd, maar horen geen aanleiding tot zorgen.”

Wel zal door het zonnige en droge weer het oogstseizoen wat vroeger zijn, bij graan een halve maand eerder. De Snoo: „De economische gevolgen daarvan zijn waarschijnlijk niet zo groot.”

In enkele regio’s geldt sinds deze week wel een verbod op sproeien met slootwater, zoals op de Veluwe en in Oost-Brabant. „De meeste boeren zijn daarop voorbereid en hebben alternatieven”, zegt De Snoo.

Wat bij deze droogte scheelt, is dat het peil van de grote rivieren nog normaal is, zegt Rijkswaterstaat. Industriële bedrijven zijn, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, de grootste gebruikers van water – denk aan energiecentrales die veel koelwater nodig hebben. Zij gebruiken vooral oppervlaktewater, zoals rivieren. En dat kan voorlopig nog makkelijk.

Bedrijven die erg afhankelijk zijn van water hebben bovendien vaak meer bronnen om problemen bij dit soort droogte te voorkomen. Coca-Cola Nederland heeft bijvoorbeeld een eigen bron bij het Brabantse Dongen. Die ligt onder een dikke kleilaag op zo’n 150 meter diepte.

En andere plekken die veel water nodig hebben, golfbanen bijvoorbeeld? „Dat is zo’n beperkt areaal dat het geen grote impact zal hebben op de economie”, zegt Joep Schyns, waterschaarsteonderzoeker aan de Universiteit Twente.

Door droogte kan wel wat minder in het oog springende economische schade ontstaan, zoals paalrot. Houten funderingspalen kunnen door lager grondwater voor langere tijd droogvallen, waardoor ze gaan rotten. Dat is al jaren een duur probleem in veel steden in het westen van het land, zoals Rotterdam. „Maar het effect van de huidige droogte daarop is bijzonder lastig te berekenen”, zegt Stijn Reinhard in Wageningen.

Korter douchen

Hoe zit het dan met die recente oproep van diverse drinkwaterbedrijven om korter te douchen, even geen auto’s te wassen en de tuin niet te sproeien? Die bedrijven doen dat niet om water te besparen, maar vooral om het gebruik ervan te spreiden. Op warme droge dagen verbruiken Nederlandse huishoudens tot wel vier keer meer water dan normaal door het sproeien van de planten, het vullen van zwembadjes en extra douchebeurten. Waterverbruik komt in pieken: we douchen massaal ’s ochtends en sproeien de tuin massaal na het werk. „Bij veel hoger gebruik dan normaal kan dan op piekmomenten de waterdruk in de leidingen afnemen”, zegt Amarins Komduur, woordvoerder van Vewin, de brancheclub van waterbedrijven. „Vandaar de oproepen.”

Per regio verschilt de herkomst van het drinkwater sterk, maar landelijk komt het voor zo’n 60 procent uit grondwater. „Soms bestaat grondwater uit druppels die duizend jaar geleden zijn gevallen, dus dan maakt een paar weekjes droogte niet erg veel uit”, zegt Komduur. „Er zijn geen tekorten: drinkwaterbedrijven zijn berekend op dit soort droogte. We kunnen dit gewoon aan in Nederland.”