Carl De Keyzer in Noord-Korea

De Belgische fotograaf Carl de Keyzer reisde tussen 2015 en 2017 vier keer naar Noord-Korea, waar hij meer dan 220 plekken bezocht waar buitenlanders van de regering in Pyongyang mogen komen. Onder streng toezicht van twee staatsgidsen en de chauffeur van de minibus maakte hij een rondreis door het land. ,,Je komt meer over Noord-Korea te weten als je er niet bent dan wanneer je er wel bent. Je zou kunnen besluiten thuis te blijven. Maar dan heb je niks. De kans om in het meest restrictieve land ter wereld zo uitgebreid te werken, wilde ik me niet laten ontgaan. Je zoekt naar grenzen, toch een keer afdrukken als de aandacht even verslapt. Of ik ga overdrijven, maak het nóg groter, nóg kleurrijker, nóg mooier. Dat is mijn manier om binnen een strakke beperking creatief te zijn.”