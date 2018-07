Brits stel vergiftigd met zelfde zenuwgas als ex-spion Skripal

Het Britse stel dat afgelopen zaterdag bewusteloos werd aangetroffen in de omgeving van Salisbury, is met hetzelfde zenuwgas, novitsjok, vergiftigd als de voormalig Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia. Dat meldt de BBC op basis van een verklaring van de Britse politie.

Het gaat om de 44-jarige Dawn Sturgess uit Salisbury en de 45-jarige Charlie Rowley uit Amesbury. Zij werden zaterdag in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Aanvankelijk werd gedacht dat het tweetal harddrugs had gebruikt, maar woensdagochtend bestempelde de politie de zaak als een ‘groot incident’. Britse antiterreureenheden zijn ingeschakeld bij het onderzoek.

‘Geen doelwit vergiftiging’

Volgens de Britse politie zijn er geen aanwijzingen dat het stel doelwit was van een vergiftiging. De Britten zijn opgenomen in hetzelfde ziekenhuis in Salisbury waar Skripal (66) drie maanden lang werd behandeld. De oud-spion werd begin maart samen met zijn dochter vergiftigd met het zenuwgas novitsjok, dat oorspronkelijk ontwikkeld is in de Sovjet-Unie. Ondanks dat artsen de kans op herstel van de Skripals aanvankelijk zeer laag inschatten, knapten Sergej en Joelia wel degelijk op. Ze hebben het ziekenhuis inmiddels allebei verlaten.

De kwestie leidde tot een heftig diplomatiek conflict tussen het Westen en Rusland. Volgens de Britten zat Moskou achter de aanval. Rusland ontkende alle betrokkenheid.

Het Britse stel woont op ruim 12 kilometer van Skripal. Het is nog niet bekend waar en hoe zij met het zenuwgas in aanraking zijn gekomen. Donderdag is er een spoedoverleg op het ministerie van Binnenlandse Zaken over het incident.