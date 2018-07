Bertens bereikt na lastig begin derde ronde Wimbledon

Kiki Bertens heeft woensdag voor de tweede keer in haar loopbaan de derde ronde van Wimbledon bereikt. De tennisster had ruim een uur nodig om in haar tweederondepartij af te rekenen met de Russin Anna Blinkova: 6-4, 6-0.

Aan het begin van de wedstrijd had Bertens het moeilijk. Haar eerste servicegame op het Londense gras werd direct gebroken door Blinkova, de nummer 107 van de wereld. Bertens (zelf achttiende op de wereldranglijst) kwam 3-0 achter. Daarna kantelde de wedstrijd: Bertens brak Blinkova, en gunde haar daarna nog maar één game.

In de derde ronde neemt Bertens het op tegen Venus Williams, die het grandslamtoernooi in het verleden al vijf keer won. Williams verloor in de tweede ronde met 6-4 de eerste set van de Roemeense qualifier Alexandra Dulgheru. Daarna kwam de Amerikaanse op stoom: ze won de laatste twee sets met 6-0 en 6-1.

Beste resultaat geëvenaard

Bertens heeft nu haar beste resultaat op Wimbledon geëvenaard. Twee jaar geleden bereikte ze ook de derde ronde, maar toen strandde ze daar. Gras is niet de favoriete ondergrond van Bertens, die liever op gravel speelt. Op het gravelgrandslam Roland Garros haalde Bertens in 2016 de halve finale.

Eerder deze week werd Arantxa Rus in de eerste ronde uitgeschakeld, door zevenvoudig Wimbledon-kampioene Serena Williams. Bertens is de enige overgebleven Nederlandse in het damesenkelspel op Wimbledon. Bij de mannen zit er ook nog één Nederlander in het toernooi. Robin Haase overleefde de eerste ronde en staat in de tweede ronde tegenover de Australiër Nick Kyrgios.