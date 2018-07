Antiterreureenheden onderzoeken incident bij Salisbury

Britse antiterreureenheden zijn woensdagmiddag ingeschakeld voor het onderzoek naar een incident bij de Engelse stad Salisbury, waar twee mensen eerder ziek werden. Zij raakten in kritieke toestand na aanraking met een “onbekende substantie”. Dat heeft de politie van Londen bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters.

De antiterreureenheden werken samen met de lokale politie, die sinds de vroege ochtend al onderzoekt wat er met de twee veertigers is gebeurd. Zij werden zaterdag bewusteloos aangetroffen in Amesbury, gelegen op zo’n 15 kilometer van Salisbury. In laatstgenoemde stad werden in maart de Russische oud-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia vergiftigd met zenuwgas.

Groot incident

Aanvankelijk werd gedacht dat het afgelopen weekend gevonden tweetal harddrugs had gebruikt, maar woensdagochtend werd ineens gesproken van een “onbekende substantie” - waarna de politie de zaak als ‘groot incident’ bestempelde. Het is nog niet duidelijk wat hun precies is overkomen. Ook over de identiteit van het duo zijn nog geen uitspraken gedaan.

Een aantal plekken waar de twee mensen vaak komen, is woensdag afgezet door de politie. Het duo is overgebracht naar het ziekenhuis van Salisbury.