Modekwestie: waarom zijn er niet meer broeken met een rits in de zijnaad?

De kwestie:

Ik heb een paar broeken met de rits in de zijnaad; waarom wordt deze perfecte pasvorm eigenlijk zo weinig toegepast? Het lijkt me minder werk dan het maken van een gulp. En het is een uitkomst voor vrouwen met een buikje of een maatje meer.

Het advies:

Toevallig heb ik deze zomer ook een broek aangeschaft met een rits in de zijnaad. Dat komt, vermoed ik, vooral omdat er aan de voorkant een shawl gedrapeerd is. De broek met zijrits is, u had het al gemerkt, niet erg in de mode. In de jaren tachtig en vroege jaren negentig was dat nog heel anders, U herinnert zich vast nog wel de MM-broek van het Nederlandse Corel, een vrouwelijke, elegante broek (MM staat voor Marilyn Monroe) van dikke stretchkatoen met een hoge taille en een zijrits. Die gaf bijna iedere vrouw een zandloperfiguur. Ik ben het alleen niet helemaal met u eens dat een gulploze broek een uitkomst is voor een vrouw met een maatje meer. In elk geval niet voor een serieus grote maat. Een gulp deelt het vlak optisch in tweeën en kan ook een klein beetje verdoezelen. Ik vermoed dat en zijrits wel lekkerder zit.

Broeken met een hoge taille zijn al een paar jaar weer volop verkrijgbaar, maar we zijn met z’n allen nog te gehecht aan de stoere – zo je wilt mannelijke – uitstraling van een gulp, vrees ik. Toch is er hoop voor u. Bijna alles komt op een goed moment weer terug, zo leert de ervaring. Tot het zover is, raad ik u aan zuinig te zijn op uw zijritsbroeken, of een kleermaker te vinden die ze kan namaken. Of ze zelf te maken. Want inderdaad, dat is bij een gulploze broek veel makkelijker.

