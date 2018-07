Verdachte van acht babymoorden Engeland opgepakt

De Engelse politie heeft een vrouw opgepakt op verdenking van de moord op acht baby’s en poging tot moord op zes pasgeborenen, meldt de politie op haar website. Een jaar geleden begon de politie een onderzoek nadat het Countess of Chester Hospital een hoger sterftecijfer had dan gemeld en dat niet kon verklaren.

In een verklaring laat de directeur van het ziekenhuis weten dat het inschakelen van de politie geen lichtzinnige stap was: “We moeten er alles aan doen om te begrijpen wat hier is gebeurd en antwoorden zien te krijgen die wij en de gezinnen graag willen hebben”. De politie heeft niet meer bekend gemaakt dan dat de vrouw werkt in de gezondheidszorg. Of zij in het ziekenhuis werkt, is ook onbekend.

Onderzoek uitgebreid

Het onderzoek richtte zich eerst op het overlijden van acht baby’s. Inmiddels wordt ook gekeken naar de dood van zeventien andere baby’s en de manier waarop vijftien kinderen tussen maart 2015 en juli 2016 onwel werden. In het persbericht spreekt de politie van Cheshire van een “aanzienlijke stap vooruit” in een “zeer complex en zeer gevoelig onderzoek”.

De ouders van de betrokken baby’s worden op de hoogte gehouden door speciaal opgeleid personeel. “Dit is een uiterst moeilijke tijd voor alle gezinnen en er zijn bedroefde nabestaanden die antwoorden willen op de vraag wat met hun kind is gebeurd”, aldus de politie.

De vele doden kwamen aan het licht na een onderzoek naar wiegedood en doodgeboren kinderen in 2015. De onderzoekers van MBRRACE-UK (Mothers and Babies: Reducing Risk through Audits and Confidential Enquiries across the UK) ontdekten dat in het Countess of Chester Hospital 1,91 baby’s stierven per duizend geboorten. Ziekenhuizen met dezelfde omvang hadden 1,27 doden per duizend geboorten. Het ziekenhuis in Chester stuurt vrouwen die op het punt staan te bevallen en korter dan acht maanden zwanger zijn, sindsdien door naar andere ziekenhuizen.