Zomerschool moet vmbo-leerlingen Maastricht alsnog diploma bezorgen

De leerlingen van VMBO Maastricht krijgen deze zomer extra scholing om hun gemiste schoolexamens met succes af te ronden en hun diploma alsnog te behalen. Dat schrijft de onderwijskoepel Limburgs Voorgezet Onderwijs (LVO) dinsdagmiddag op haar website.

Volgens de LVO moet deze zomerschool leerlingen individueel gaan begeleiden, extra lessen gaan geven en de inhaalexamens organiseren. De school wordt aangestuurd door de leiding van andere LVO-scholen. Toetsingsorganisatie Cito verzorgt de schoolexamens, schrijft het LVO: “We willen geen concessies doen aan de kwaliteit van het diploma.”

Woensdag en donderdag wordt het voor de 354 betrokken leerlingen duidelijk wat ze nog moeten inhalen om het schoolexamen af te ronden.

Vakken niet afgerond

Na een tip van een klokkenluider deed de Inspectie van het Onderwijs onderzoek naar de twee scholen van VMBO Maastricht. Daaruit bleek dat alle 354 leerlingen één of meerdere vakken niet afgerond hadden. Zonder het afronden van de vakken mogen leerlingen niet deelnemen aan het centraal examen.

Niemand liep warm voor de opzet van het middelbaar onderwijs in Maastricht. Op het vmbo, de eerste proeftuin, ging het mis.

De onderwijsinspectie verklaarde op 22 juni alle eindexamens van leerlingen van deze twee scholen in Maastricht - het Sint-Maartenscollege en Porta Mosana - ongeldig. Een deel van de 354 leerlingen loopt het risico om het hele examenjaar over te moeten doen.

Onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) week vorige week echter af van de examenregels en verlengde de geldigheid van de centrale examens tot 1 januari. Leerlingen moeten zo min mogelijk de dupe zijn van het wanbestuur van de school, schreef Slob aan de Tweede Kamer. Twee bestuurders van de scholenkoepel zijn inmiddels opgestapt. Leerlingen kunnen tot 31 december gebruik maken van de zomerschool, schrijft LVO.

Voor dinsdagavond stond ook een kamerdebat over VMBO Maastricht gepland. Minister Slob zei echter af vanwege “hevige” griep. Hij schrijft op Twitter dat het debat nu voeren “onverantwoord” zou zijn. Slob gaat de kamer woensdag per brief inlichten over de laatste stand van zaken, aldus persbureau ANP.