WK voetbal dag 19: Zweden wint van Zwitserland (1-0)

De openingstreffer viel in de 67ste minuut. Emil Forsberg loste een schot, dat via het been van de Zwitserse verdediger Manuel Akanji in het doel belandde. Tien minuten later was Forsberg opnieuw beslissend, toen hij een inzet van de Zwitsers van de doellijn haalde.

Verder was Zweden - Zwitserland niet het aantrekkelijkste duel van het toernooi. In de eerste helft en aan het begin van de tweede helft wisten de ploegen maar weinig kansen te creëren. Aan hun inzet lag dat overigens niet.

Lees ook onze vooruitblik voor dag 19 van het WK: De laatste achtste finales

De Zwitsers waren vijf minuten voor rust het dichtst bij een doelpunt. Blerim Dzemaili schoot keihard op doel, maar de bal vloog net over de lat. Ook Zweden miste voor de pauze nog een enorme kans, toen Albin Ekdal van dichtbij hoog over schoot. In de slotfase van de wedstrijd drong Zwitserland nog hard aan, maar voldoende voor de gelijkmaker was het niet. In de blessuretijd hield Keeper Olsen nog een Zwitserse kopbal tegen.

De laatste keer dat Zweden de kwartfinales van het WK haalde, was in 1994. Toen stootte de ploeg zelfs door naar de halve finale, waar de latere kampioen Brazilië te sterk was. Uiteindelijk eindigden de Zweden als derde.