VS proberen China Mobile te weigeren

De Amerikaanse overheid probeert opnieuw een Chinees techbedrijf te blokkeren. De National Telecommunications and Information Administration (NTIA) adviseert Federal Communications Commission om China Mobile niet toe te laten tot de Amerikaanse markt. De Chinese staatstelecomprovider met ruim 900.000 klanten had daartoe in 2011 een verzoek ingediend. China Mobile vormt een risico voor de nationale veiligheid, meldt de National Telecommunications and Information Administration (NTIA) in een statement.

Dit advies is een volgende stap in het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, die de Chinese techbedrijven hard treffen. Maandag werd duidelijk dat de beursgang van telecombedrijf Xiaomi maar de helft opleverde. Donald Trump bestempelde Chinese techbedrijven als dieven van het Amerikaans intellectueel eigendom.

ZTE, een ander groot Chinese techbedrijf, werd ook al verboden om Amerikaanse technologie voor smartphones in te kopen in de Verenigde Staten. ZTE had de software illegaal doorverkocht aan Iran en Noord-Korea. In ruil voor het opschorten van het inkoopverbod moet het bedrijf moet een boete van een miljard dollar (meer dan 800 miljoen euro) betalen en toegang verlenen aan Amerikaanse inspectiediensten.

Foto Alex Lee / Reuters

