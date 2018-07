VUmc schikt voor 230.000 euro met OM om verkeerde declaraties

Het VU medisch centrum in Amsterdam schikt voor 232.434 euro met het Openbaar Ministerie (OM) omdat het ziekenhuis onrechtmatige declaraties had ingediend. Op de afdeling kindergeneeskunde werd in 2010 en 2011 bij zeker zes patiënten een behandeling met hogere vergoeding gedeclareerd bij de zorgverzekeraar dan werd uitgevoerd, meldt het OM dinsdagmiddag.

De schikking bestaat uit een boete van 116.217 euro en eenzelfde bedrag voor onterecht verdiend vermogen. Als voorwaarde voor de schikking stelde het OM dat het VUmc ook het gevoerde compliance beleid moest wijzigen, zodat onrechtmatige declaraties in de toekomst voorkomen zouden worden. Het VUmc heeft de onrechtmatige declaraties erkend en in overleg met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het beleid aangepast. De NZa gaat toezien op de naleving van het nieuwe beleid.

Dagverpleging

Het ziekenhuis declareerde dagverpleging van patïenten die via de spoedafdeling van de EHBO werden doorgestuurd naar de afdeling kindergeneeskunde. Voor dergelijk “onvoorzienbare” verpleging kan echter geen vergoeding gedeclareerd worden bij zorgverzekeraars, stelt het OM. Om in aanmerking te komen voor declaratie moet dagverpleging “in het algemeen voorzienbaar zijn.”

In het onderzoek van het OM en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) zijn niet alle in 2016 in beslag genomen patiëntendossiers onderzocht, vanwege een beroep op het medisch beroepsgeheim. Het OM maakte hiertegen bezwaar, maar het ziekenhuis kreeg gelijk van de rechtbank. Een volledig beeld van het onrechtmatige declareren ontbreekt, stelt het OM.

Uit de zes dossiers die wel onderzocht zijn, komt volgens het OM niet naar voren dat VUmc actief stuurde op het indienen van onjuiste declaraties. Ook zijn er geen medewerkers in beeld gekomen die persoonlijk voordeel genoten van de te hoge declaraties.

In 2014 begon de FIOD een onderzoek naar de administratie. De Nederlandse Zorgautoriteit had een melding gemaakt van mogelijk onjuiste declaraties van medische behandelingen bij deze afdeling. Het medisch centrum liet zelf ook onderzoek doen.