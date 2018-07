Voormalig VVD-voorzitter Keizer verdacht van oplichting

Het OM verdenkt voormalig VVD-voorzitter Henry Keizer van oplichting en valsheid in geschrifte. Justitie bevestigt dinsdag berichtgeving daarover van het FD. Er zou ook voor 20 miljoen euro beslag zijn gelegd bij Keizer, die in mei 2017 aftrad na een schandaal rond de aankoop van een crematoriumbedrijf.

Of Keizer ook daadwerkelijk vervolgd gaat worden, moet nog blijken. Het OM is nog bezig met onderzoek. Daarna wordt bepaald of er genoeg bewijs is om de zaak voor de rechter te laten komen.

Keizer raakte vorig jaar in opspraak door een publicatie van onderzoekswebsite Follow the Money. De VVD-praeses bleek een paar jaar eerder samen met wat compagnons uitvaartonderneming De Facultatieve te hebben gekocht, voor een prijs die ver onder de marktwaarde lag. Pikant was dat hij in die deal niet alleen optrad als koper, maar ook als adviseur van De Facultatieve. Uiteindelijk legde Keizer zelf zijn functie neer - nadat premier Mark Rutte eerder juist nog had gezegd dat hij Keizer “zeker” integer vond.

Invallen

Het FD schrijft dat de Belastingdienst in mei invallen heeft gedaan in vier woningen en een bedrijfspand. Dat laatste zou het hoofdkantoor zijn van De Facultatieve, waarvan Keizer nog altijd eigenaar is.

Keizer is volgens het FD niet de enige verdachte: justitie zou ook zijn compagnon Jaap de B. in het vizier hebben. Een woordvoerder van het OM kon dat niet bevestigen. Bij Keizers medeverdachte zou voor 6,4 miljoen euro beslag zijn gelegd.

Een woordvoerder van Keizer, De B. en De Facultatieve zegt tegen het FD te weten dat er een onderzoek loopt. “We werken uiteraard mee aan dat onderzoek en wachten de uitkomsten met vertrouwen af.” Verder wil de zegsman geen commentaar leveren.

In maart meldde De Telegraaf dat de fiscus Keizer een naheffing opgelegd had van 12 miljoen euro. Dat bedrag zou hij moeten betalen over de winst die hij maakte op de aankoop van De Facultatieve.