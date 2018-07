Van Lanschot stoot klanten af die niet willen beleggen

Wie klant is bij Van Lanschot maar er geen beleggersrekening heeft, moet uiterlijk binnen een half jaar naar een andere bank overstappen. De bank bevestigt dat deze klanten een brief krijgen waarin ze te horen dat hun betaal- en spaarrekening eenzijdig wordt opgezegd. Om hoeveel klanten het gaat, maakt de bank niet bekend - het zou om meerdere duizenden gaan.

In de brieven die Van Lanschot stuurde, wordt per klant onderscheid gemaakt. In principe krijgen klanten zes maanden de tijd, en in sommige gevallen vijf maanden. Van Lanschot wijt dit verschil aan “operationele redenen” en kan dit niet verder toelichten. Alle klanten krijgen volgens een woordvoerder persoonlijk bericht.

Van Lanschot wil zich als private bank richten op vermogensbeheer en beleggingen. “Dat is wat we doen, dat is waar we goed in zijn”, aldus een woordvoerder. “Bij de normale bankdiensten maken wij niet het verschil.”

Verplichte instapgrens voor nieuwe beleggers

Van Lanschot hanteert voor nieuwe beleggersrekeningen een verplichte instapgrens van 500.000 euro. Wie op dit moment een beleggersrekening heeft, kan die volgens een woordvoerder gewoon behouden - ook als diegene onder het verplichte instapniveau zit.

Wie alleen een betaal- of spaarrekening heeft en geen plannen heeft om te beleggen, kan volgens Van Lanschot daarom het beste overstappen naar de Rabobank. Er is een overstapservice die klanten daarbij helpt. Overigens is het niet de eerste bank die deze stap zet. In 2012 deed Deutsche Bank hetzelfde, en ook ABN Amro zegde de rekening op van 15.000 particulieren die buiten Europa woonden.

Correctie 3 juli: In een eerdere versie van dit bericht werd geschreven dat er verschil bestaat tussen vier of zes maanden opzegtermijn. Deze informatie was afkomstig van Van Lanschot en bleek achteraf anders: het moest in principe zes maanden zijn - dit is hierboven aangepast.