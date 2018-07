‘ Vamos ! Op naar de zesde wereldtitel!’

„Rumo ao Hexa! Op naar de zesde wereldtitel!” Dat gilt Josy Andrade terwijl ze boven op haar echtgenoot springt met een grote Braziliaanse vlag in haar hand. Het fluitsignaal heeft net geklonken en Brazilië heeft met 2-0 gewonnen van Mexico. Het publiek bij bar Benfica in Rio de Janeiro schreeuwt en huilt van opluchting en blijdschap. „Cerveja! Bier!” roepen een paar vrouwen in glimmende T-shirts met de Braziliaanse vlag. Vuurwerk knalt, verliefde koppels vallen elkaar in de armen om te kussen en taxichauffeur Mano Gouveia moet zijn vrienden het beloofde rondje geven. Het feest barst los op straat in Rio de Janeiro, waar vrouwen, mannen, kinderen en ouderen, gepassioneerd zoals Brazilianen dat doen, de wedstrijd hebben gevolgd. Of het nu op het beroemde strand van Copacabana, is, op het sfeervolle plein Praça Mauá voor een levensgroot scherm, of in de talloze buurttentjes in de woonwijken van Rio waar mensen zich op klapstoelen voor een tv-scherm nestelen, overal in voetbalminnend Brazilië werd de wedstrijd gekeken.

Als even voor elven ’s ochtends lokale tijd de wedstrijd begint en het volkslied wordt ingezet op televisie zingen de aanwezigen in de bar uit volle borst mee, sommigen met de hand op de borst. Stil is het nooit tijdens de wedstrijd, want Brazilianen becommentariëren alles. Ze schelden en lachen, praten tegen de spelers en roepen de scheidsrechter tot de orde. „Vamos Coutinho!”, gilt een man als speler Coutinho de bal een trap geeft. Als de Mexicanen hem te snel af zijn, klinkt het massaal ‘porra’ en ‘caralho’, de gangbare scheldwoorden in Brazilië als emoties hoog oplopen en het mis dreigt te gaan in het spel (vrij vertaald ‘fuck en klote’, letterlijk: ‘sperma en penis’).

Josy Andrade, die samen met haar man en achtjarige dochter in de bar is en op het puntje van haar stoel zit ergert zich de eerste helft. „Ze verliezen alleen maar tijd, tijd die er niet is”, zucht ze. Als Neymar een doelpunt mist, loopt ze op hoge poten naar het scherm. „Jullie willen naar huis, is het WK soms afgelopen ? Hier kijk, als je echt naar huis wilt, dan is hier de sleutel!”, roept ze nu schaterlachend en houdt haar huissleutel voor het scherm. De omstanders gieren het uit. Schaapachtig wordt er gelachen als sterspeler Neymar weer eens op grond terechtkomt en het in de herhaling wel heel erg lijkt alsof hij met opzet doorrolt. Het eigen voetbaltheater kennen de Brazilianen zo onderhand wel. „Zorg nou maar dat de bal erin komt, Neymar Junior, dan geef ik een rondje”, belooft taxichauffeur Mano stoer. Als het even later inderdaad zover komt, brullen de bezoekers „Neymar” in koor, en bij het tweede en laatste doelpunt gaat het dak eraf. Op naar de zesde wereldtitel, als het aan de Brazilianen ligt.