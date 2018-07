Varkensvlees + rozemarijn

Dit recept met varkensvlees is een kleine ode aan de onlangs overleden Anthony Bourdain. De Amerikaanse kok en televisiemaker was groot fan van varkensvlees, zeker ten opzichte van kip. In zijn beroemde essay Don’t eat before reading this schrijft Bourdain: „Varkensvlees is cool [...] en smaakt anders, afhankelijk van hoe je het bereidt, maar kip smaakt altijd naar kip.”

Druk de helft van de rozemarijn in het vlees en bind het op met keukengaren. Verhit de boter en 4 eetlepels olie in een pan en bak het vlees aan alle kanten bruin; keer het vaak. Voeg de knoflook, ui en resterende rozemarijn toe, giet de wijn erbij en laat hem verdampen.

Voeg zout en peper naar smaak toe, leg een deksel op de pan en braad het vlees ongeveer 1½ uur. Haal het uit de pan, laat het 10 minuten staan.

Roer intussen de azijn, de resterende olie, de mosterd en een mespunt peper door het braadvocht. Giet de saus in een sauskom. Verwijder het keukengaren, snijd het vlees in dikke plakken en leg ze op een warme schaal. Giet de saus over het vlees en zet op tafel.