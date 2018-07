Rutte, terug uit DC, moet Groningers uit onzekerheid helpen

Rutte is zonder kleerscheuren terug uit Washington en wacht vandaag een bezoek van May en een besluit over Groningen. Blok investeert in diplomatie. En de Eerste Kamer lijkt naast het referendum ook de vijfde PvdA-senator uit te zwaaien.

WIT VOETJE: Een filmpje van 19 seconden met bombastische muziek en de opmerking dat het een “great honor” was om premier Mark Rutte te ontvangen. Dat heeft (de staf van) Donald Trump achteraf aan zijn 53 miljoen volgers getweet. Dan kom je goed weg, als buitenlandse leider. Tijdens het bezoek van Rutte, en Sigrid Kaag, aan het Witte Huis lag de Nederlandse focus op banen en MH17. Trump deed zijn beklag over de NAVO en de EU. Die Rutte verdedigde in een af en toe “stevig” gesprek. Meest opmerkelijk was dat Rutte Trump publiekelijk in de rede viel. Toen de Amerikaanse president tegen journalisten zei dat het “ook positief” zou zijn als de VS en EU hun handelsconflict niet oplossen, interrumpeerde Rutte: “Nee, nee, dat is níét positief.” En toen was Rutte nog niet eens begonnen over Trumps tiny … desk.

GRONINGER ONRUST: Rutte is meteen weer terug naar Nederland gevlogen, waar hij vanmiddag luncht met de Britse premier Theresa May en een extra ministerraadsvergadering is ingelast over Groningen. Alsof de bewoners daar nog niet genoeg in onzekerheid zitten, kregen ze de afgelopen week zeer gemengde berichten over de veiligheid van hun huizen. Donderdag kondigde het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan dat er 5.000 huizen verstevigd moeten worden, gisteren gold dat volgens de Mijnraad maar voor 1.500 panden. Wiebes wil die onder handen nemen, plus 1.600 huizen waarvan de inwoners eerder verteld is dat die verstevigd zouden worden. Die laatste categorie wordt niet door de NAM betaald en daar moet het kabinet dus de portemonnee voor trekken.

DIPLOMATIEKE VERSTEVIGING: Het is nog geen herstel naar de sterkte van voor Rutte I, maar Stef Blok (vandaag op bezoek in Jakarta) gaat zijn diplomatieke posten versterken à raison de 40 miljoen euro per jaar. Vooral in de instabiele ring rondom Europa: Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa. In Tsjaad en Burkina Faso wordt een dependance geopend, andere posten krijgen extra personeel. Ook bij de EU en de VN en op plekken waar Nederland grote economische belangen heeft, komen meer mensen, schrijft Blok aan de Kamer.

GEMEENTELIJKE INBURGERING: Weer een taak voor de gemeenten. Die krijgen van Wouter Koolmees de verantwoordelijkheid voor de inburgering van nieuwkomers. Zij werden daar de afgelopen jaren nauwelijks in begeleid en moesten hun taallessen zelf betalen, maar verdwaalden in een ratjetoe aan aanbod. Dat systeem gooit de minister van Sociale Zaken en Integratie nu over boord. Straks moet iedereen van de gemeenten een persoonlijk inburgeringsplan krijgen en lessen op eigen niveau bij betrouwbare instellingen. Van universitair geschoolden en analfabeten wordt niet langer hetzelfde verwacht en het leenstelsel verdwijnt.

(ON)GEVRAAGD ADVIES: De ‘landbouwvisie’ van Carola Schouten moet nog voor de zomer verschijnen. Daarvoor is ze onder meer in gesprek met het Planbureau voor de Leefomgeving, dat nu oproept tot een landbouwakkoord, in navolging van bijvoorbeeld het energieakkoord, om te zorgen dat dierenwelzijn, landschapsbeheer of bodemkwaliteit gewaarborgd worden. De OESO adviseert minister Koolmees om iets te doen aan de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt. Zzp’ers zouden minder productief en weinig ondernemend zijn en ze drukken de loongroei. In NRC pleit een onderzoeker voor een verbod op rookruimtes op alle werkplekken, niet alleen in de horeca. En een oproep om iets te doen aan het hoge aantal zelfmoorden onder tieners zal niet lang op zich laten wachten.

PARTIJ VAN DE AFTREDERS: De druk op PvdA-senator André Postema, tevens voorzitter van de koepel waar het vmbo in Maastricht onder valt waar 354 leerlingen geen diploma krijgen, neemt toe. Volgens RTL Nieuws is binnen zijn eigen partij te horen dat “er mensen om minder zijn afgetreden”. En minister Arie Slob zei: “Ik heb er zo mijn gevoelens over. Ik probeer me te beheersen, dat zegt denk ik genoeg.” Postema is sinds het vertrek van Marleen Barth fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Mocht hij ook daar moeten opstappen, dan is hij de vijfde PvdA-senator van de achtkoppige fractie die verdwijnt.

WAT WIJ VOLGEN: Vandaag debatteert de Eerste Kamer over het afschaffen van het raadgevend referendum. Als VVD, CDA, D66, ChristenUnie en SGP daar volgende week mee instemmen, is het per direct niet meer mogelijk referenda te organiseren. De handtekeningenactie om de donorwet van Pia Dijkstra aan een referendum te onderwerpen, haalde nog niet de helft van de benodigde handtekeningen, maakte de Kiesraad gisteren bekend. Terwijl het onderwerp op voorhand eenvoudiger leek om tegenstanders over te mobiliseren dan zoiets abstracts als een verdrag met Oekraïne. Maar het lukte GeenStijl voor geen meter. “Blijkbaar was de tegenstand beperkter dan sommigen denken”, constateert Dijkstra (D66).

QUOTE VAN DE DAG:

“Zolang politici informatievoorziening met een publieke taak handhaven, verdient de omroep te worden beoordeeld zoals politici hun partijen beoordelen: dat het niet om omvang van hun aanhang gaat, maar om de kwaliteit van hun standpunten.”

Politiek columnist Tom-Jan Meeus over het beleid om de publieke omroep te dwingen zo veel mogelijk mensen te bedienen “en zo gereputeerde journalistiek naar de knoppen te helpen”.