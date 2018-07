Robin Haase door naar tweede ronde Wimbledon

De Nederlander Robin Haase is door naar de tweede ronde van het Britse grandslamtoernooi Wimbledon. Hij won dinsdagmiddag in vier sets van de Roemeen Marius Copil: 6–7, 5-7, 4-6 en 6-7.

Haase begon sterk aan zijn duel met de 27-jarige Roemeen. De eerste set eindigde na bijna veertig minuten speeltijd in een tiebreak, waarin Haase zijn tegenstander geen enkel punt liet scoren. In de tweede set kwam de Copil knap terug nadat Haase hem in de tweede game brak. Haase won de set met 5–7.

HOPPA 💪! Haase wint van Copil en staat in de tweede ronde van #Wimbledon! pic.twitter.com/DYKP7AxUdP — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 3, 2018

De Nederlander dreigde deze 2-0 voorsprong in sets daarna echter weg te geven. In de zesde game van de derde set kwam Haase op breakpoint, maar slaagde er niet in de game te winnen. Copil brak Haase een game later wel, waarna de Roemeen de rest van de set netjes uitspeelde.

Copil begon de vierde set sterk en brak Haase opnieuw in de eerste game. De Nederlander kwam in de vierde game op breakpoint, maar wist na meerdere breekpunten de game niet te winnen. Haase brak de Roemeen alsnog in de zesde game, waardoor ook de vierde set beslist moest worden in een tiebreak. Deze won Haase met 7-4.

Door zijn overwinning speelt Haase in de tweede ronde van Wimbledon tegen de Australiër Nick Kyrgios. Kyrgios won in vier sets van de Oezbeek Denis Istomin. De Australiër scoorde daarbij 42 aces.

Naast Robin Haase drong maandag ook Kiki Bertens door tot de tweede ronde van Wimbledon. Zij won van Barbora Stefkova uit Tsjechië met 6-3 en 6-2. Bertens en Haase zijn de enige twee overgebleven Nederlanders in het toernooi. Maandag verloor de Nederlandse Arantxa Rus van Serena Williams. De Amerikaanse versloeg Rus na bijna anderhalf uur spelen in twee sets, met 5-7 en 3-6.

Lees hier de uitslagen van de Wimbledon-wedstrijden van maandag: Serena Williams verslaat Rus, Bertens wel door op Wimbledon.