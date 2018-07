RIVM: rubberkorrels in kunstgrasveld slecht voor milieu

Het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden kan schadelijk zijn voor het milieu in de directe omgeving van de sportvelden. Uit de rubberkorrels kunnen stoffen lekken die in de grond rondom de velden en in sloten terechtkomen, staat in een rapport dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag heeft gepubliceerd.

Het RIVM onderzocht tien kunstgrasvelden waar rubberkorrels van oude autobanden waren ingestrooid en vergeleek de milieukwaliteit daar met die rondom echte grasvelden. De concentraties zink, kobalt en minerale olie overschrijden op sommige plaatsen de geldende normen.

Lees ook: Aangifte om rubberkorrels op kunstgrasvelden

Kinderen geen gevaar

Kinderen en huisdieren die per ongeluk de grond binnenkrijgen lopen geen gevaar. Een aantal jaar geleden kwamen de rubbergranulaatkorrels in het nieuws. Toen laaide een discussie op over of rubberkorrels kankerverwekkend zijn. Uit onderzoek van het RIVM bleek vervolgens dat het gebruik van granulaat niet gevaarlijk is voor de gezondheid.

Het RIVM waarschuwt wel voor ecologische risico’s: 16 procent van de organismen dat rondom de velden nemen kan schade ondervinden blootstelling aan zink en kobalt. De milieuschade ontstaat doordat de rubberkorrels worden verplaatst naar de bermgrond, bijvoorbeeld door mensen of bladblazers. De stoffen uit de korrels lekken weg naar het regenwater dat via de sportvelden in de bodem terechtkomt. Het water wordt vervolgens afgevoerd naar sloten. De stoffen worden in sloten dusdanig verdund dat ze geen schade veroorzaken. De stoffen in het water binden zich aan deeltjes die neerslaan als bagger op de bodem van de sloot en daar zijn wel effecten gemeten.

Eerstedivisieclub FC Dordrecht maakte dinsdag bekend weer op echt gras te gaan spelen. Het kunstgrasveld wordt ingeruild voor “een hybride mat waarin kunstgrasvezels het echte gras versterken”.

Lees ook: RIVM: sport op kunstgras met rubberkorrels is veilig