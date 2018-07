OESO: flexibilisering Nederlandse arbeidsmarkt doorgeschoten

Het Nederlandse kabinet moet meer doen om de positie van zzp’ers en vrouwen op de arbeidsmarkt te versterken. Dit stelt de OESO, de denktank van industrielanden, in een maandag verschenen rapport. Volgens OESO-voorman Angel Gurría presteert de Nederlandse economie „extreem goed”, maar hij vindt wel dat de razendsnelle flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt is doorgeschoten. De groei van het aantal zzp’ers en tijdelijke krachten drukt de loongroei, denkt de OESO, een punt dat De Nederlandsche Bank onlangs ook maakte. Door de „concurrentie” van zzp’ers krijgen werknemers in dienst minder snel loonsverhoging, schrijft de OESO.

De stijging van de lonen in Nederland blijft achter bij de groei van de productiviteit, zo noteert de organisatie. De in Parijs gevestigde OESO meent ook dat de flextrend de „kwaliteit van banen onder druk zet”, omdat veel zzp’ers niet verzekerd zijn tegen ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daarom zou het kabinet een „minimumdekking voor ziekte en arbeidsongeschiktheid” moeten introduceren, voor alle werkenden. Belastingvoordelen voor zzp’ers zouden bovendien moeten worden teruggeschroefd.

Vaderschapsverlof

De OESO meent dat de inkomenspositie van vrouwen in Nederland beter kan. Vrouwen werken in Nederland vaak parttime. Omdat vrouwen minder uren werken dan mannen, zijn niet alleen hun inkomsten lager, maar ook hun pensioenen. Pensioenen van mannen liggen in Nederland meer dan 40 procent hoger dan die van vrouwen, terwijl dit verschil in de OESO-landen gemiddeld lager ligt dan 30.

Als oplossing suggereert de denktank de introductie van een vaderschapsverlof van twaalf weken. Onlangs stuurde minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees (D66) een voorstel naar de Tweede Kamer voor uitbreiding van het betaalde vaderschaps- en partnerverlof van twee naar vijf dagen. Wie extra verlof wil, mag vijf weken nemen tegen 70 procent van het loon.

