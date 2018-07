Oud-premier Maleisië Najib opgepakt in corruptiezaak

De oud-premier van Maleisië, Najib Razak, is gearresteerd, meldt het internationale persbureau Reuters. De arrestatie volgt na onderzoek in een groot corruptieschandaal rondom het staatsinvesteringsfonds 1MDB, dat mogelijk gebruikt werd om miljoenen euro’s wit te wassen. Naar verwachting wordt Najib woensdag in staat van beschuldiging gesteld.

De stiefzoon van Najib, Riza Aziz, een producent van Hollywoodfilms, wordt dinsdag ondervraagd over zijn rol in het corruptieschandaal. Eerder doorzocht de politie al twaalf gebouwen, waaronder het huis van Najib. Toen werd voor 234 miljoen euro aan bezittingen in beslag genomen: 12.000 sieraden, 567 handtassen, 434 horloges en 234 zonnebrillen.

Lees ook: 234 miljoen aan kostbaarheden ingenomen bij Maleisische ex-premier

Nederlaag bij verkiezingen

In mei leed Najib een onverwachte nederlaag bij de verkiezingen in Maleisië. Zijn partij was al sinds 1957 aan de macht, maar door de enorme zaak rondom het investeringsfonds lukte het deze verkiezingen niet om te winnen. De verkiezingsuitslag was een flinke klap: de coalitie raakte meer dan een derde van de zetels kwijt. De kersverse premier Mahathir Mohamad heropende een week na zijn overwinning het onderzoek naar zijn voorganger. Najib en zijn vrouw werd onder meer verboden het land te verlaten.

Het investeringsfonds 1MDB wordt internationaal strafrechtelijk onderzocht. Zo houdt de Amerikaanse justitie zich bezig met de zaak omdat er Amerikaanse bedrijven bij betrokken zouden zijn. Geld uit het investeringsfonds zou zijn geïnvesteerd in Amerikaanse casino’s, vastgoed en het produceren van Hollywoodfilms. De film The Wolf of Wall Street, waarmee Leonardo DiCaprio een Oscar won, zou ook indirect gefinancierd zijn met geld uit 1MDB.