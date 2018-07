Opnieuw veerbootongeluk in Indonesië: zeker 24 doden

Bij een ongeluk met een veerboot in Indonesië zijn dinsdag zeker 24 doden gevallen. Het schip, met bijna 140 opvarenden, werd overvallen door noodweer en liep aan de grond. Meer dan veertig opvarenden worden nog vermist, meldt persbureau AFP op basis van lokale functionarissen. Het is de tweede grote ramp met een Indonesische ferry in nog geen twee weken.

De boot was onderweg van het eiland Sulawesi naar het kleinere eilandje Selayar toen het mis ging. Harde wind en hoge golven zorgden ervoor dat het veer driehonderd meter uit de kust kapseisde en half zonk. “Sommige passagiers zitten vanwege de hoge golven nog aan boord”, zegt een woordvoerder van de Indonesische rampenbestrijding tegen AFP. “De evacuatie is nog aan de gang.” 74 mensen zijn al van boord gehaald.

Veel passagiers zijn met reddingsvesten aan in het water gesprongen. Grote reddingsschepen konden vanwege het slechte weer niet uitrukken om de drenkelingen op te pikken. Wel schoten tal van kleine bootjes te hulp.

Ramp op Tobameer

Het ongeluk gebeurde op de dag dat de Indonesische autoriteiten de zoektocht beëindigden naar slachtoffers van een andere veerbootramp, twee weken geleden. Die ferry kapseisde ook in slecht weer, op het Tobameer in Noord-Sumatra. Vorige week maandag werd het wrak gevonden, op 490 meter diepte.

In totaal 164 opvarenden worden nu nog vermist, meldt persbureau AP dinsdag. Het is nagenoeg zeker dat zij bij de ramp zijn verdronken. Slechts drie lichamen zijn tot nu toe geborgen. 21 mensen, onder wie de kapitein, overleefden het ongeluk.