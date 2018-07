Waarom geen geel voor theater Neymar?

Brazilië - Mexico, 71ste minuut. De Braziliaanse vedette Neymar schreeuwt het op maandagmiddag in de Samara Arena uit terwijl hij langs de zijlijn over de grond rolt en naar zijn enkel grijpt. Zijn Mexicaanse tegenstander Miguel Layún heeft hem zojuist de bal uit handen gegrist en zette daarbij zijn noppen in de enkel van de Braziliaan, zonder ‘door’ te trappen. Alle doodskreten ten spijt loopt Neymar even later de halve Mexicaanse verdediging eruit om voor de beslissende 2-0 te zorgen. Het was Braziliaans theater, zo lijkt het.

Na de wedstrijd heeft de Deense oud-doelman Peter Schmeichel als analist op de Russische tv geen goed woord over voor het gedrag van Neymar. “Ik kan niet anders dan het schandalig noemen. Het irriteert iedereen die van voetbal houdt (…) Ik wil de FIFA met klem verzoeken om iets aan dit soort gedrag te doen.”

Had de scheidsrechter Neymar geel kunnen geven omdat hij de tegenstander duidelijk een kaart probeert aan te smeren? Voormalig scheidsrechter Roelof Luinge is stellig: “Als iemand hier geel had moeten krijgen was het niet Neymar, maar juist Layún. Hoewel het natuurlijk vreselijk zonde is dat zo’n talentvolle jongen als Neymar zo veel theater maakt, neemt dat niet weg dat er een overtreding werd begaan.” Volgens de spelregels kan Neymar alleen geel krijgen voor theater als Layún hem níet had aangeraakt, of wanneer hij in woord of gebaar om een kaart voor zijn tegenstander had gevraagd.

Dodelijk getroffen naar het gras

Op dit WK is Neymar niet de enige die zich schuldig maakt aan theatraal gedrag. Polen herinnert zich M’Baye Niang nog heel goed. De Sengalees was in het groepsduel geblesseerd naar de kant gegaan, maar eenmaal terug in het veld lag hij in een paar tellen op topsnelheid om vervolgens de Poolse keeper Wojciech Szczesny te passeren.

In de achtste finale tussen Uruguay en Portugal, twee dagen voor het Neymar-incident, ging Luis Suarez met een ogenschijnlijk ernstige hoofdblessure naar het gras. De beelden laten duidelijk te zien dat de Portugees Guerreiro de Uruguayaanse aanvaller in zijn rug raakt, maar Suarez grijpt direct naar zijn hoofd grijpt en blijft als dodelijk getroffen liggen. Luinge moet lachen als hij de naam Suarez hoort. “Die ken ik nog van zijn tijd bij Ajax. Het was altijd goed opletten bij hem, net als bij bijvoorbeeld Mateja Kezman van PSV. Dan zorgde ik dat ik overal bovenop stond en dat ik goed kon zien of ze ook écht geraakt werden. Daar bereidde je je bij zulke jongens op voor.”

Terug naar de klaagzang van Schmeichel: kan de FIFA preventief optreden tegen dit soort spelbederf? Luinge: “Je kunt als scheidsrechter zo’n speler hooguit aanspreken op zijn gedrag. Bestraffen gaat niet zolang de speler geraakt wordt door een tegenstander. Hopelijk beseffen ze zelf hoe belachelijk het is wat ze doen, nu je alles kunt terugzien met al die camera’s in het stadion. Misschien krijg je daardoor minder van dit soort lachwekkende situaties en is het ook afgelopen met die duikelaars in de zestien die hopen op een penalty.”

Overigens heeft de Braziliaanse bondscoach Tite na de wedstrijd tegen Mexico Neymar te verstaan gegeven dat hij niet met de scheidsrechter, maar met het spel bezig moet zijn. Vrijdag tegen België zullen we zien of de sterspeler naar zijn coach heeft geluisterd.