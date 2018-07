Lid motorclub Kings Syndicate gearresteerd voor liquidatiepoging

De politie heeft dinsdag een prominent lid van motorclub Kings Syndicate op verzoek van de Belgische politie gearresteerd in Oosterhout. De 42-jarige man uit Breda wordt verdacht van een liquidatiepoging in België, meldt de politie.

Het schietincident vond vorig jaar plaats op 6 april in de Belgische plaats Rijkevorsel. Het slachtoffer werd op het erf van zijn landbouwbedrijf opgewacht door twee personen. Bij thuiskomst werd hij door vier kogels getroffen. Hij raakte hierbij levensgevaarlijk gewond. De daders sloegen op de vlucht, waarna de Belgische politie een onderzoek begon.

Bij de arrestatie van de verdachte heeft het arrestatieteam de woning doorzocht. Hierbij zijn gegevensdragers in beslag genomen. De verdachte wordt zo snel mogelijk overgedragen aan de Belgische politie.

Motorbendes

In februari van dit jaar werden ook al twee leden van Kings Syndicate gearresteerd in verband met een grootschalig onderzoek naar wapenhandel.

Kings Syndicate is nog geen geen bekende naam, maar wordt vaker met criminaliteit in verband gebracht, net als Satudarah, No Surrender, Hells Angels en Caloh Wagoh Triad. Vermoedelijk is Kings Syndicate een afsplitsing van No Surrender. Verschillende oud-leden van No Surrender hebben zich in ieder geval hebben aangesloten bij Kings Syndicate, schrijft de politie.

Het Openbaar Ministerie probeert al enige tijd No Surrender te verbieden. Dat lukte al eerder met Satudarah. Ook lopen er verschillende zaken tegen leiders en leden van No Surrender. De club wordt in verband gebracht met geweldpleging, bedreiging, mishandeling, wapen- en drugshandel, diefstal en afpersing.