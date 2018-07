Kamer wil onderzoek naar misbruik bij Jehovah’s Getuigen

Alle partijen in de Tweede Kamer vinden dat er een onderzoek moet komen naar seksueel misbruik bij de Jehovah’s Getuigen. De fracties stemden dinsdag in met een voorstel van SP-Kamerlid Michiel van Nispen. In een reactie zegt Raymond Hintjes, voorzitter van slachtofferorganisatie Reclaimed Voices, tegen NRC blij te zijn met de “erkenning voor de slachtoffers vanuit de politiek”. “Het maakt heel wat los bij mensen.”

“Zeker omdat eerder duidelijk werd dat de Jehovah’s zelf geen onafhankelijk onderzoek willen doen”, aldus Hintjes. Minister Sander Dekker (VVD, Rechtsbescherming) deed eerder een verzoek aan Jehovah’s Getuigen om zelf intern onderzoek te doen naar het misbruik. Dit verzoek werd afgewezen.

Gesloten cultuur

SP’er Van Nispen roept de regering op onderzoek te doen naar ervaringen van mensen die deel hebben uitgemaakt van Jehovah’s Getuigen. Ook wil hij dat wordt gekeken naar onderzoeken die in het buitenland zijn gedaan naar seksueel misbruik bij de geloofsgemeenschap. De Kamer vreest dat de gesloten cultuur binnen de gemeenschap ervoor zorgt dat mensen geen aangifte doen.

In februari onthulde RTL Nieuws dat Jehovahs Getuigen “tientallen tot honderden” verslagen van misbruikzaken zou achterhouden. Misbruikzaken bij de gemeenschap zouden intern behandeld worden door eigen ‘rechtbanken’. De straf voor misbruik zou ex-communicatie zijn.

Sinds de oprichting van Reclaimed Voices, het meldpunt voor slachtoffers van seksueel misbruik bij Jehovah’s Getuigen, in december, zijn er 297 meldingen van misbruik binnengekomen. In mei waren dat er nog 278. “Het gaat om kindermisbruik; van aanranding tot verkrachting”, zegt Hintjes. “Gepleegd door ambtsdragers, maar ook in de familiesfeer.”

De conclusie van een Australische onderzoekcommissie was twee jaar geleden dat kinderen bij Jehovah’s Getuigen onvoldoende worden beschermd tegen misbruik. In het voorstel van Van Nispen wordt opgeroepen om ook naar (dit soort) onderzoeken in het buitenland te kijken en aanbevelingen daaruit over te nemen.

Correctie (02-07-2018): In een eerde versie van dit artikel stond dat SP-Kamerlid Jasper van Dijk het voorstel indiende. Dat moet SP’er Michiel van Nispen zijn.