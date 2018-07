Justitie eist 6 jaar cel tegen bekeerling Victor D.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag zes jaar cel geëist tegen bekeerling Victor D. uit het Overijsselse Heeten. De voormalige postbode vertrok in 2013 naar Syrië. Justitie verdenkt hem van deelname aan een terroristische organisatie en een trainingskamp in Syrië.

Volgens De Stentor gaat het om terreurgroep IS en rebellengroep Jabhat al-Nusra. D., die zich nu Zakariyah Al-Hollandi noemt, was dinsdag niet bij de zaak tegen hem aanwezig maar liet in een schriftelijke reactie aan RTV Oost weten dat de strafeis “hem heel erg meevalt”. Zelf verwachtte hij een eis van meer dan tien jaar.

Waar D. zich precies bevindt, is onduidelijk. Het proces volgde hij dinsdag vanuit zijn verblijfplaats, vermoedelijk het Syrische Idlib. Eerder zei hij van plan te zijn om voor het proces naar Nederland te komen, maar omdat hij begin 2016 in opdracht van minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken, PvdA) op de terreurlijst werd geplaatst, kan D. niet vrij reizen.

Naast D. staan dinsdag nog vier andere Syriëgangers terecht. D. is veruit de bekendste omdat hij vlak voor zijn vertrek naar het strijdgebied een afscheidsinterview op Youtube gaf. Daarmee wilde hij het beeld nuanceren dat álle jihadstrijders uit zijn op aanslagen. Zijn interesse voor de islam werd gewekt door de verkiezingsoverwinning van de PVV in 2010, beweerde hij.

‘Syrische bevolking helpende hand bieden’

Zelf zei hij destijds niet naar Syrië te zijn vertrokken “om dood en verderf te zaaien maar om de Syrische bevolking de helpende hand te bieden”, schreef RTV Oost. Tegen de Groene Amsterdammer zei hij eerder te willen strijden tegen de Syrische president Bashar al Assad. Het OM ging daar dinsdag niet mee akkoord en eiste zes jaar celstraf. De hoogte van de eis is vergelijkbaar met die in soortelijke eerdere zaken, zegt het OM.

Bekijk hieronder het afscheidsfilmpje van Zakariya voor vertrek naar Syrië: