Inventarisatie Nederlandse scheepswrakken bij Indonesië

Nederland en Indonesië gaan samenwerken om alle Nederlandse scheepswrakken in Indonesische wateren in kaart te brengen. Volgens minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) zijn dat er minstens 110 en daar zit volgens hem „van alles tussen”, dus het kunnen zowel koopvaardijschepen als oorlogsschepen zijn.

Aanleiding voor deze afspraken is de verdwijning van drie oorlogswrakken in 2016. Ineens bleken de drie marineschepen Hr.Ms. De Ruyter, Hr.Ms. Java en Hr.Ms. Kortenaer verdwenen van de bodem van de Javazee. Waarschijnlijk hebben bergers het metaal van de schepen aan land gebracht en de opgeknipte wrakstukken als oud ijzer doorverkocht.

Het gezamenlijke team gaat alle Nederlandse wrakken in kaart brengen en ook kijken naar beheer- en bewakingsmogelijkheden. Het zou kunnen dat veel meer van die schepen nu al van de bodem zijn gelicht. Blok wil daar niet op vooruitlopen. „Dat kan ik niet beoordelen. Maar we moeten dit soort ongelukkige gebeurtenissen in de toekomst voorkomen.”

‘Markeren als oorlogsherdenkingsplaats’

Blok was dinsdag in Jakarta op bezoek bij de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi. Hij erkent dat in Indonesië het bewustzijn over het belang van de schepen als oorlogsgraven aanvankelijk klein was. „Maar in ons gesprek heeft zij erkend dat het voor Nederland van grote betekenis is.”

Voor de drie plekken waarvan bekend is dat de schepen zijn verdwenen, gaan Indonesië en Nederland samen bepalen wat voor gedenktekens er kunnen komen. Dat kan aan wal of op zee zijn. „We moeten die plaatsen markeren als oorlogsherdenkingsplaats.” In 1942 vergingen de schepen tijdens de Slag om de Javazee. Daarbij kwamen 915 Nederlandse opvarenden om het leven.