Nieuw grensregime Duitsland: wat is het plan en waarom is Oostenrijk boos?

Ten tweede: er komen „transitcentra” voor asielzoekers die aan de grens worden geweigerd. In de praktijk zullen die niet precies aan de grens hoeven te liggen, want juridisch gezien gelden die centra als een soort niemandsland, zodat de betrokkene formeel niet Duitsland is binnengereisd. Dergelijke zones bestaan al op de vliegvelden van München en Düsseldorf. Vanuit deze transitcentra zullen mensen worden overgebracht naar de landen die voor hen verantwoordelijk zijn. Dat moet gebeuren in samenspraak met die landen, dus op basis van bilaterale akkoorden.

Wat verandert er hierdoor?

Formeel past dit nieuwe grensregime in de Europese asielafspraken. Volgens de zogeheten Dublin-verordening moet een asielzoeker asiel aanvragen in het land waar hij of zij de Europese Unie binnenkomt. Met name de landen aan de zuidgrens van de EU – Spanje, Italië en Griekenland – stellen deze verordening ter discussie, omdat die een onevenredig grote druk op hen legt. Plannen om dit te compenseren met afspraken over de verdeling van asielzoekers die in het zuiden zijn binnengekomen over andere EU-landen, hebben weinig opgeleverd.

Dit nieuwe grensregime betekent een verdere beperking van het vrije verkeer van personen in de Schengenzone. Nu al wordt aan de Duits-Oostenrijkse grens steeksproefsgewijs gecontroleerd, wat tot filevorming en vertraging leidt. Dorpen en stadjes langs secundaire wegen klagen over sluipverkeer. De verscherping van de grenscontrole die deze afspraken met zich meebrengen, zal ‘Schengen’ in ieder geval aan deze grens verder ondergraven. Een grondslag van het Europese asielbeleid is de gedachte dat mensen als dat nodig is aan de buitengrenzen worden tegengehouden, niet aan binnengrenzen. Als Duitsland hier zijn binnengrenzen gaat controleren, is de kans groot dat andere landen iets soortgelijks gaan doen.

Het idee van transitcentra roept veel vragen op. Worden mensen hier opgesloten? Zit daar een maximale termijn aan? Hoeveel mensen worden zo bij elkaar gezet? Annalena Baerbock, co-voorzitter van de Groenen, twitterde maandagnacht dat die centra „interneringskampen’’ worden.

