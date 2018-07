Hij paste zijn LinkedIn-profiel maar niet aan

Hij werkte een jaar als accountmanager toen hij in augustus 2016 een andere functie kreeg bij hetzelfde bedrijf: sales-, marketing- en pr-consultant. Een jaar later kreeg de man te horen dat hij weer accountmanager zou worden. Hij stemde in. Maar in de weken daarna volgde er op zijn functioneren als accountmanager commentaar en onderhandelden de man en het bedrijf over beëindiging van zijn contract. Ondertussen begon hij te solliciteren naar marketingfuncties.

Op zijn LinkedIn-pagina had de man zijn functiebeschrijving en kopregel niet aangepast. Daar stond nog steeds te lezen dat hij verantwoordelijk was voor sales en marketing. En daar was zijn baas niet blij mee.

Ondanks herhaalde verzoeken van zijn baas veranderde de man in eerste instantie niets. Pas na een sommatie paste hij zijn functiebeschrijving, maar niet de kopregel van zijn LinkedIn-profiel aan. Onder zijn foto was nog steeds te lezen: marketing en pr. Ontslag op staande voet volgde.

Onterecht vond de man, die naar de rechter stapte. Hij stelde onder meer dat zijn baas hem alleen had gevraagd zijn functiebeschrijving aan te passen en niet de kopregel. Bovendien vergroot de kopregel met marketing en pr zijn kansen om door recruiters benaderd te worden voor een baan in dat vakgebied. Maar volgens de rechter was het duidelijk genoeg dat het bedrijf wilde dat het hele LinkedIn-profiel zou worden aangepast. Bovendien hoefde het bedrijf niet te blijven accepteren dat de man zich publiekelijk bleef presenteren als verantwoordelijk voor de marketing en pr van het bedrijf. Het ontslag op staande voet blijft. Wel krijgt de man een transitievergoeding.

Uitspraak: ECLI:NL:RBMNE:2018:2076