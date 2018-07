Grote vertraging en kostenoverschrijding bij aanleg zeesluis IJmuiden

De nieuwe zeesluis bij IJmuiden gaat waarschijnlijk pas in januari 2022 open, 27 maanden later dan gepland. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD, Infrastructuur en Waterstaat) dinsdag aan de Tweede Kamer. Bouwbedrijven BAM en VolkerWessels, die de sluis bouwen, hebben bovendien opnieuw een fikse kostenstijging aangekondigd.

Samen verwachten de aannemers, verenigd in het consortium OpenIJ, 61,5 miljoen euro duurder uit te zijn dan ze tot nu toe hadden gedacht. Het is niet de eerste keer dat de concerns hun kostenplaatje moesten bijstellen: eind vorig jaar bleek al dat het project 138 miljoen euro duurder zou uitvallen dan begroot. Alles bij elkaar vormt de sluis voor BAM en VolkerWessels dus een strop van zo’n 200 miljoen. De totale bouwkosten waren aanvankelijk geraamd op 350 miljoen euro.

De nieuwe kostenstijging komt voor een deel door de vertraging, schrijft Van Nieuwenhuizen. Zo moet een oude sluis langer open blijven. Daarnaast kwamen de bouwers onvoorziene zaken tegen: er bleken bijvoorbeeld meer kabels en leidingen nodig. Ook moesten de aannemers maatregelen nemen om de veiligheid van het scheepsverkeer te waarborgen.

Ontwerpfout

Een ontwerpfout in de constructie van de sluisdeuren is de oorzaak van de vertraging. In december meldde OpenIJ dat er een nieuw ontwerp nodig was voor de zogeheten deurkassen, de sleuven waar de schuifdeuren van de sluis in rollen. Oorspronkelijk waren de kassen zo ontworpen, dat ze waarschijnlijk zouden scheuren bij het afzinken.

Inmiddels hebben de aannemers hun ontwerp aangepast. Een commissie die de nieuwe versie in opdracht van Rijkswaterstaat heeft onderzocht, concludeert volgens Van Nieuwenhuizen dat het nieuwe ontwerp wel goed is. BAM en VolkerWessels denken dat de sluis halverwege 2021 klaar kan zijn, maar de minister vindt dat een te strakke planning.

Het bouwproject moet uiteindelijk de grootste zeesluis ter wereld opleveren. De sluis, van 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diep, zal groter zijn dan de nieuwe sluizen in het Panamakanaal. Het bouwwerk moet de oude Noordersluis vervangen, die bij zijn oplevering in 1929 ook al de grootste sluis ter wereld was.