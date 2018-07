Effectenhandelaar kiest voor Amsterdam door Brexit

Het Amerikaanse Cboe, dat tot de grootste dienstverleners voor effectenhandel ter wereld behoort, wil een Europese effectenbeurs in Amsterdam openen. Het deed hiervoor een aanvraag bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), zo maakte het dinsdag bekend. Tot op heden is de Europese dochteronderneming van Cboe gevestigd in Londen, maar vanwege de Brexit moet het een vestiging op EU-grondgebied hebben om toegang te houden tot de gemeenschappelijke markt.

Via de dienstverlening van Cboe kunnen handelsfirma’s op verschillende aandelenbeurzen in opties en Europese aandelen handelen. Het nieuw te openen kantoor wordt gedeeltelijk voorzien van hier te werven personeel en opent in april volgend jaar de deuren. De hoofdvestiging van de Europese dochteronderneming in Londen blijft ook na de Brexit actief.

De mededeling komt op een precair moment: dinsdagmiddag is de Britse premier Theresa May bij premier Rutte te gast op het Catshuis om onder meer over de gevolgen van de Brexit te praten. Volgens Reuters heeft de Europese hoofdvestiging in Londen zo’n tachtig werknemers in dienst. Het is nog niet bekend hoeveel hiervan er naar Amsterdam komen.

Cboe kwam vorig jaar in het nieuws doordat het Bats overnam, wat op dat moment het grootste handelsplatform in Europese aandelen was. In 2017 haalde het een totale omzet van omgerekend 1,89 miljard euro. In de Verenigde Staten is Cboe daarmee een van de grotere spelers. In het eerste kwartaal was Cboe in zowel marktaandeel als handelsvolume (ruim 20 procent) de grootste speler van Europa.

Frankfurt, Luxemburg, Dublin, of Amsterdam

Steeds meer banken, verzekeraars en financieel dienstverleners verplaatsen hun activiteiten uit de Londense City vanwege de naderende Brexit. Vermogensbeheerders kiezen over het algemeen voor Luxemburg, terwijl banken en verzekeraars voor het Duitse Frankfurt kiezen.

Vanwege gunstige wet- en regelgeving en de snelle internetvoorzieningen kiezen veel financieel dienstverleners als Cboe voor een vestiging in Amsterdam of Dublin. Ook Cboe stond voor deze keuze - bestuursvoorzitter Mark Hemsley vertelde aan Reuters dat Amsterdam uiteindelijk werd verkozen boven Dublin. De goede relatie met toezichthouders AFM en DNB gaf mede de doorslag.