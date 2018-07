De nieuwe megadeal van Roger Federer

Het ziet er wat merkwaardig uit en hij spreekt het ook nog wat onwennig uit. „I was excited to wear Uniqlo today”, zegt Roger Federer, maandag op Wimbledon, na winst in zijn openingsronde tegen Dusan Lajovic. Voor het eerst speelde hij in kleding van de Japanse modeketen, nadat hij een contract voor naar verluidt 300 miljoen dollar voor tien jaar tekende. Zover bekend is het de meest lucratieve sponsordeal voor een tennisser.

Daarmee komt een einde aan zijn langdurige samenwerking met Nike. Federer speelde sinds 1994 in kleding van het Amerikaanse sportmerk. Het was een ogenschijnlijk onfeilbaar huwelijk: Federer en Swoosh, het merkteken van Nike.

Slimme timing

Er waren al geruchten dat hij zou overstappen, de bevestiging kwam maandag 13.00 uur lokale tijd toen Federer, volgens de traditie, als titelverdediger het centercourt van Wimbledon betrad. Op dat moment maakte Uniqlo de samenwerking wereldkundig. Slimme timing, publiciteitstechnisch: de opening van het toernooi, de schijnwerpers vol op Federer, op het meest prestigieuze grand slam, waar hij acht keer won.

De combinatie van het vierkante rode embleem van Uniqlo op de witte kleding, verplicht op Wimbledon, oogt weinig sierlijk. Het logo prijkt alleen niet op zijn schoeisel: Federer heeft geen schoenendeal bij Uniqlo en draagt opvallend genoeg nog Nikes. De sokken zijn dan weer wel van Uniqlo.

Federer krijgt ook doorbetaald als hij zijn carrière beëindigt, meldt ESPN. Nike, waar zijn oude contract in maart afliep, kreeg de mogelijkheid om een gelijkwaardig bod uit te brengen, maar ging daar niet op in. Het grootste deel van de Federer-collectie wordt nu met korting aangeboden.

De rechten van de ‘RF’-collectie liggen vooralsnog bij Nike, vertelde Federer maandag. Hij verwacht dat hij er op termijn weer de beschikking over krijgt. „Het zijn mijn initialen.”

„Ik vind het jammer dat ze er niet uit zijn gekomen”, zegt Richard Krajicek, die vroeger in Nike speelde. „Nike en Federer hebben een lange geschiedenis samen en hebben veel voor elkaar betekend. Het was mooi geweest als Federer tot zijn pensioen in Nike had gespeeld.”

Uniqlo is in Europa relatief onbekend, maar is in opmars. Het merk zal in 2020 naar verwachting een omzet van 29 miljard dollar halen, tegen 40 miljard voor Nike die periode. Novak Djokovic droeg ook Uniqlo, maar stapte vorig jaar over naar Lacoste.

Michel van Grunsven, sportmarketeer bij Triple Double, noemt de hoogte van de deal „absurd”. „Maar het is wel naar zijn marktwaarde.” Hij denkt niet dat Federer „het type is dat gevoelig is voor geld”. Dat Nike naar andere potentiële sterren keek in een periode dat het minder ging met Federer, enkele jaren terug, zal wellicht hebben gestoken, zegt Van Grunsven. „Nike is bikkelhard, erg prestatief. Daarin is geen plek voor sentiment.”

Federer wordt in augustus 37, een afscheid binnen enkele jaren is onontkoombaar. Van Grunsven: „Misschien neemt hij na Wimbledon wel afscheid met een titel, dan kan Nike geen eerbetoon geven. Er moet iets zijn gebeurd. De liefde is geknapt.”