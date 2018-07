Brussel danst alsof de titel al binnen is

Als de levensverwachting van de gemiddelde Belg maandagavond met een paar jaar gedaald is, zou het niemand verbazen. Een eerste helft van de achtste finale op het WK waarin het de Rode Duivels maar niet lukte langs de Japanners te komen, een tweede helft waarin Japan in een paar minuten twee doelpunten maakt: sommige toeschouwers in het Brusselse café Damejeanne, een van de vele cafés waar de wedstrijd op groot scherm vertoond werd, hadden het al opgegeven.

Maar dan: één, twee tegentreffers van de Belgen. De hoofden lopen rood aan. Een vrouw loopt naar buiten met haar handen voor de ogen: „Ik kan dit niet meer aan.” Een paar seconden voor de – naar het lijkt – onafwendbare verlenging, een derde doelpunt voor België. Van spanning barst een deel van de toeschouwers in huilen uit.

Vlaggen, nationale feestdagen, het volkslied – veel Belgen laat het koud. Taalproblemen zijn nooit ver: deze week werd in Sint-Genesius-Rode nog geruzied omdat de wedstrijd alleen in het Frans werd uitgezonden, terwijl was afgesproken de eerste helft in het Nederlands, en de tweede in het Frans te doen.

De uitzondering: als de Rode Duivels geselecteerd zijn voor het WK. Geen uitvoerig versierde straten zoals in Nederland, maar toch: vlaggen uit de ramen – soms verkeerd om opgehangen – de Belgische driekleur in winkels, ‘Belgium’ afgedrukt op Jupiler-bierblikjes. Zélfs de Vlaams-Nationalisten van de N-VA maakten een filmpje ter ere van het kampioenschap.

Op maandagavond wordt Damejeanne na het derde doelpunt een wild springende massa. Auto’s met Belgische vlaggen rijden toeterend voorbij. Bij de Beurs staan Belgen met een Marokkaanse of Afrikaanse achtergrond, Franstaligen en Nederlandstaligen met elkaar te dansen. Alsof de titel al binnen is.

Na een 2-0 achterstand ontsnapte België als Houdini tegen Japan. Via een slotoffensief werd de kwartfinale toch bereikt.

Tegelijkertijd in Tokio

De miljoenen Japanners die om drie uur ’s ochtends waren opgestaan om de wedstrijd tegen België te volgen, hebben dat besluit ongetwijfeld berouwd. Het onverwachte verlies in de laatste minuut was een keiharde tegenvaller.

„Het winnende schot in de 94ste minuut maakte op hartverscheurende wijze een einde aan de WK-dromen van Japan”, schrijft de Japanse krant Mainichi. Dagblad Asahi schrijft het verlies toe aan „een lichte aarzeling en een gebrek aan communicatie binnen een periode van slechts 12 seconden”.

„Ik denk dat de manier waarop we het spelplan hebben uitgevoerd onze naïviteit toont”, zei aanvoerder Makoto Hasebe in een interview met de Japanse pers. „Het is moeilijk onder woorden te brengen en het zal even duren het goed te begrijpen, maar we hebben de bal goedkoop weggegeven en verschillende fouten hebben tot ons verlies geleid.”

Ondanks het verlies roemde de Japanse pers het team om zijn fascinerende spel. „Wanneer de pijn wegebt, zal Japan zich realiseren dat het een van de meest interessante wedstrijden van het WK speelde”, schreef de Mainichi.

Het wereldkampioenschap begon juist zo hoopvol voor Japan. Op 19 juni overweldigde Japan Colombia in een historische wedstrijd. Het was de allereerste keer dat een Aziatisch team een Zuid-Amerikaans team versloeg op het WK.

Nadat Japan donderdag doorging naar de knock-outfase, werd er midden in de nacht wild feest gevierd op en rond het beroemde Shibuya-kruispunt in het centrum van Tokio. Er werd gehoopt dat Japan voor meer verrassingen zou zorgen. Het mocht niet zo zijn.