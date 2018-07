Australische aartsbisschop krijgt straf om verhullen misbruik

De Australische aartsbisschop Philip Wilson van Adelaide krijgt een jaar detentie opgelegd voor het verhullen van kindermisbruik in de jaren zeventig. Dat heeft een Australische rechtbank dinsdag besloten, zo schrijft persbureau AP. Hij is daarmee de hoogste katholieke geestelijke ooit die voor een dergelijk vergrijp is veroordeeld.

Lees ook: Tussen de cijfers over misbruik in de kerk klinkt de emotie door

De veroordeling moet als waarschuwing dienen voor andere instellingen en instituten waarin misbruik voorkomt. Waar Wilson zijn straf precies moet uitzitten, is nog niet duidelijk. Wel moet hij van de twaalf maanden die hij veroordeeld is, er ten minste zes vol maken voor hij voor voorwaardelijke vrijlating in aanmerking komt. In augustus bepaalt de rechter of hij zijn straf in huisarrest mag uitzitten.

‘Hele duidelijke boodschap’

Een vijftienjarige jongen vertelde Wilson in 1976 dat hij seksueel misbruikt was door een priester. Ook zou de aartsbisschop geweten hebben van een tweede misbruikzaak. Met die kennis deed hij destijds niets omdat Wilson “de kerk en haar imago wilde beschermen”.

In 2004 kreeg de bewuste priester acht jaar cel voor in totaal negen misbruikzaken. Hij overleed twee jaar later in de gevangenis. Eind mei werd Wilson door de rechter al schuldig bevonden omdat hij had gezwegen. Volgens slachtoffers gold de uitspraak destijds al als een “zeer belangrijk” vonnis. Een van hen, Daniel Feenan, sprak dinsdag van een “hele duidelijke boodschap”: “Als Wilson in 1976 zijn mond open had gedaan, was ik in de jaren tachtig niet misbruikt.”

Slachtoffers van misbruik hadden zich voor de behandeling van de zaak buiten de rechtbank verzameld en riepen Wilson met spandoeken op om op te stappen. De aartsbisschop van Adelaide had twee jaar celstraf kunnen krijgen.

Lees ook: De kardinaal ‘wist echt van niets’

200 miljoen naar slachtoffers

In maart dit jaar stond de Australische kardinaal en financieel eindverantwoordelijke van het Vaticaan George Pell al voor de rechter vanwege meerdere beschuldigingen van seksueel misbruik. Daarnaast speelde ook hij een belangrijke rol in het verhullen ervan. Het misbruik in de Australische Katholieke Kerk was gedurende dertig jaar zo wijdverspreid, dat ongeveer drieduizend slachtoffers tussen 1980 en 2015 in totaal 200 miljoen euro aan schadevergoedingen ontvingen.

Een reportage van CNN over het misbruik in de Australische Katholieke Kerk: