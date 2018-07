Aldi stopt verkoop energiedrankjes aan jongeren onder 14

Supermarktketen Aldi stopt vanaf 1 oktober met de verkoop van energiedrankjes met een hoog cafeïnegehalte aan kinderen die jonger zijn dan veertien jaar. Dat meldt de supermarktketen dinsdag in een persverklaring. Voedingsdeskundigen zijn het erover eens: energiedrankjes als Red Bull, Monster en Bullit zijn slecht voor het concentratievermogen van kinderen en kunnen leiden tot hartritmestoornissen en vermoeidheid.

Met name de combinatie van suiker en cafeïne is slecht voor jongeren. De energiestoot die de drankjes geven, komt overigens met name door de grote hoeveelheid suiker die ze bevatten. Een blikje van 250 milliliter mag maximaal 88 gram cafeïne bevatten - net zoveel als in een slappe kop koffie en vier keer zo veel als in een blikje cola. Het Voedingscentrum adviseert kinderen jonger dan dertien helemaal geen energiedrankjes te drinken, in het bijzonder vanwege het hoge aantal calorieën (66 kcal per 100 ml).

Kinderartsen, verenigd in de koepelorganisatie NVK, willen een verkooopverbod voor jongeren onder de achttien jaar. Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) vond een verbod niet nodig en legde de verantwoordelijkheid bij de ouders. Wel stelde Blokhuis in januari een onderzoek in naar de effecten van energiedrankjes.

Aldi is de eerste supermarktketen in Nederland die de verkoop van de drankjes aan banden legt. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland stopte Aldi in januari van dit jaar al met de verkoop van energiedrankjes aan jongeren, hier zelfs onder de zestien.