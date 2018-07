Kleinzoon Cas zit in de eerste klas van het gymnasium en ik neem het afgelopen schooljaar even met hem door. Zo stel ik de wat obligate vraag welke vakken hij het leukst gevonden heeft en aan welke vakken hij een hekel heeft.

Hij blijkt niets te moeten hebben van geschiedenis. Op mijn verzoek wil hij dit wel even toelichten. Hij somt een reeks bezwaren op, zoals de docent, het vele huiswerk en de hoeveelheid stof. Maar hij ziet toch wel een lichtpuntje : „Ik ben wel blij dat ik niet in 2030 geboren ben, dan was het allemaal nog veel meer geweest.”

