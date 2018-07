WK-vooruitblik, dag 19: De laatste achtste finales

16.00 uur: Zweden-Zwitserland

Zweden deed goede zaken in de laatste groepswedstrijd tegen Mexico. De 3-0 zege betekende niet alleen plaatsing voor de achtste finale, maar ook groepswinst en daarmee een confrontatie met Zwitserland in plaats van met topfavoriet Brazilië.

De Zweden leunen dit WK, zoals zo vaak, op het collectief, de Zwitsers hebben meer individuele klasse, met bijvoorbeeld Xherdan Shaqiri en Granit Xhaka. Zwitserland is ten opzichte van de groepsfase defensief wel verzwakt: aanvoerder Stephan Lichtsteiner en Fabian Schaer - samen goed voor meer dan 150 interlands - zijn geschorst. Zweden bereikte in 1994 voor het laatst de kwartfinale, de Zwitsers in 1954.

