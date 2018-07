WK voetbal dag 18: Brazilië naar kwartfinale, Mexico uitgeschakeld

Brazilië wint Latijns-Amerikaanse strijd

Brazilië is na een verhitte wedstrijd tegen Mexico door naar de kwartfinales. De vijfvoudig wereldkampioen won na een succesvolle tweede helft met 2-0 van de Mexicanen. Neymar en Firmino maakten de goals.

Van te voren was al duidelijk dat Brazilië, het enige land dat tot nu toe aan elk WK heeft deelgenomen, het moeilijk zou krijgen tegen Mexico. Want als dit WK één ding laat zien, is het dat de favorieten niet al te best presteren. Duitsland, Spanje, Portugal en Argentinië werden eerder al uitgeschakeld.

Bij de laatste Copa América in 2016 kwam Mexico verder dan Brazilië, dat er in de groepsfase al uitging, terwijl Mexico tot de kwartfinale kwam. Toch had Mexico van te voren de statistieken niet mee: op de laatste zes WK’s, sinds 1994, werd het land telkens in de achtste finales uitgeschakeld.

In Rusland werden de Mexicanen in hun laatste groepswedstrijd weggespeeld door Zweden (0-3), maar daar tegenover staat de 1-0 zege op Duitsland, met uitstekend spel, en de winst op Zuid-Korea (2-1). De Brazilianen wonnen hun laatste twee groepsduels tegen Costa Rica (2-0) en Servië (2-0) na de mislukking in de openingswedstrijd tegen Zwitserland (1-1).

Lees ook: WK-vooruitblik, dag 18: Strijd der Latijns-Amerikanen, België tegen Japan

Bij de aftrap deze maandag was de eerste kans in de Samara Arena voor de Mexicanen. PSV’er Hirving Lozano kreeg de bal via de Braziliaanse keeper Alisson voor de voeten, waarna zijn schot werd geblokt door verdediger Miranda. Daarna ging Brazilië in de aanval, maar een schot op doel werd weggewerkt door de Mexicaanse doelman José de Jesús Corona.

Mexico nam de eerste twintig minuten het voortouw, maar daarna nam de druk van Brazilië toe. De eerste echte kans van Brazilië kwam van sterspeler Neymar rond de 25ste minuut. Hij zette twee verdedigers op het verkeerde been, maar werd gestopt door doelman Guillermo Ochoa. Aanvaller Jesus en middenvelder Coutinho probeerden het ook nog, maar opnieuw hield de keeper de bal van de lijn. Bij rust bleef het 0-0.

Nadat de Italiaanse scheidsrechter Gianluca Rocchi het startsignaal gaf voor de tweede helft kreeg Braziliaan Coutinho meteen een kans. Een snoeihard schot. Kort daarna maakte Neymar, de duurste voetballer ooit, rond de vijftigste minuut zijn tweede goal van het toernooi. Na een strakke pass van Willian schoot de aanvaller van Paris Saint Germain de bal er met de punt van zijn voet in.

Na het tegendoelpunt zakte Mexico in. Braziliaan Paulinho mocht al snel weer op doel schieten - een grote kans - maar keeper Ochoa was er net op tijd bij. Na 60 minuten speeltijd, een zuiver schot van Willian. Doelman Ochoa raakt de bal met zijn vingertoppen, de bal ging over.

Mexico bleef terugvechten, maar leek uitgespeeld. De kansen waren vooral voor Brazilië. Rond de 70ste minuut was er ook weer wat theater van de 26-jarige Neymar te zien. Buiten de lijnen van het veld lag hij te kermen van de pijn, nadat de Mexicaan Miguel Layún zijn voet op de enkel van Neymar zette, maar het viel mee. Er werd geen kaart uitgedeeld en Neymar kon gewoon weer verder.

88' GOL Brasil 🇧🇷! Roberto Firmino beslist de wedstrijd: 2-0! En de Mexicaanse vloek van de achtste finales op een WK duurt voort… 🇲🇽#BRA #bramex#WorldCup pic.twitter.com/MPzRZQNIfR — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) July 2, 2018

Met nog ongeveer vijf minuten speeltijd te gaan maakte Brazilië het beslissende doelpunt. Na een voorzet van Neymar tikte Roberto Firmino de bal er soepel in. 2-0 bleef het ook bij het fluitsignaal. Brazilië gaat door, Mexico moet naar huis.