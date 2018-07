Voor Amerika’s favoriete Iraniërs blijft Teheran ver weg

Ik lees dat de grote jaarconferentie in Parijs van de Iraanse oppositiegroep Mujahedeen-Khalq, sorry de Iraanse regering-in-afwachting, opnieuw een groot succes was. Ik bedoel de Iran Freedom-bijeenkomst, die sinds jaar en dag belooft het volgende jaar in Teheran samen te komen. Na regime change. Zoals huidig Amerikaans Nationale Veiligheidsadviseur John Bolton vorig jaar in Parijs zei: „[..] de enige oplossing is het regime zelf te veranderen. En daarom zullen wij hier vóór 2019 in Teheran feestvieren.”

Bolton kreeg 40.000 dollar voor die toespraak, zo bleek uit zijn eigen opgave aan het regeringsbureau ethische zaken (als u wilt weten waaraan Bolton zoal geld verdient, ga naar al-monitor.com). De huidige Amerikaanse minister van Transport Elaine Chao kreeg in 2015 zelfs 50.000 dollar, voor een toespraak van 5 minuten (mij kunt u voor minder krijgen). Jammer genoeg is niet zo duidelijk waar al dat geld vandaan komt. Voor een deel uit Saoedi-Arabië, schijnt.

Afgelopen zaterdag was Bolton er niet bij in Parijs; hij is natuurlijk in functie bezig zijn aankondiging van vorig jaar waar te maken. Maar de Amerikaanse (ex-)top was goed vertegenwoordigd: Rudy Giuliani, Trumps juridisch adviseur in het Rusland-onderzoek, ex-Huisvoorzitter Newt Gingrich, en vele anderen. Giuliani sprak op 5 mei ook al in Washington, op de Conventie voor Regimewijziging door Iraniërs, eveneens van de MEK. „We zullen allemaal gauw in Iran zijn”, zei hij.

Maar is dat zo?

Wat volgt zou een kadertje zijn als dit geen column was: de Mujahedeen-Khalq, Strijders van het Volk of ook Nationale Raad van Verzet, begon als moslim-marxistische strijdgroep tegen de sjah. De groep nam deel aan de islamitische revolutie, maar brak al snel met Khomeiny, of werd gebroken, daar wil ik vanaf zijn, pleegde bloedige aanslagen op de nieuwe machthebbers, werd het doelwit van een even bloedige afrekening, koos de kant van Saddam Hussein in de Golfoorlog (1980-1988), werd het doelwit van een nóg bloediger afrekening, zwoer het marxisme af ten gunste van seculiere democratie, en veranderde in een sekte rond Massoud en Maryam Rajavi, van wie alleen Maryam over is – Irans nooit gekozen „president-elect” in ballingschap. Tot zover.

De MEK heeft het in Washington nog nooit zo goed gehad als nu onder Trump, die steeds nieuwe maatregelen verzint om dat duivelse Iraanse regime te wurgen. Nu heeft hij besloten dat niemand nog Iraanse olie mag afnemen. Dat lijkt me een hele klus om te klaren, nu er zo langzamerhand geen land meer over is dat niet door Trump op de een of andere manier is beledigd. Maar Amerika heeft al het nodige succes met de aankondiging van straf voor elke onderneming die nog in de islamitische republiek investeert. Wat ik zo interessant vind is dat iedereen in Washington verzekert dat het „goede volk van Iran” niet onder de „hardste sancties in de geschiedenis” (minister Pompeo) zal lijden. Terwijl dat volgens mij juist de bedoeling is, om de Iraniërs ertoe te bewegen tegen hun bewind in opstand te komen.

Ik heb al eerder geschreven dat het afknijpen van Iran leidt tot hardere repressie, en voorlopig niet tot revolutie – overigens, kijk uit met revoluties Trump, de vorige leverde Khomeiny op. Maar ik maak me sterk dat geen enkele revolutie Maryam Rajavi naar Teheran gaat brengen. De Iraniërs zijn zonder twijfel uitgekeken op hun regime, en allereerst op de conservatieve delen daarvan. Maar Rajavi in plaats van Khamenei? Nee, Iraniërs willen verbetering; geen repressie uit andere bron en de MEK heeft er minimale ste un. Volgend jaar zal de Iran Freedom bijeenkomst weer gewoon in Parijs plaatshebben.

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.