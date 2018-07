Vermist Thais voetbalteam levend gevonden in grotten

Alle leden van het voetbalteam dat al negen dagen vermist werd in een grottencomplex in Thailand zijn levend gevonden. De twaalf jongens en hun coach zijn maandag gelokaliseerd, meldt persbureau Reuters op basis van een verklaring van een lokale provinciegouverneur. Ze kwamen na hevige regenval vast te zitten in het grottenstelsel Tham Luang, in het noorden van het land. Ze zijn echter nog niet uit het complex bevrijd.

Waar en in welke conditie de jongens en hun coach zijn gevonden, is vooralsnog onduidelijk. De kans dat de voetballers, tussen de elf en zestien jaar oud, nog levend werden teruggevonden leek met de dag kleiner te worden. Reddingswerkers wisten niet waar het team zich bevond. Vermoed werd dat ze bij een bezoek aan het complex overvallen werden door de regenval en een droge schuilplaats in de grot zochten.

Zoekacties die de afgelopen week op touw werden gezet, waren tot maandag vruchteloos. Diezelfde regenval bemoeilijkte het werk van de reddingsteams aanmerkelijk: het waterpeil in de grot was flink gestegen. Totdat ze maandag laat op de Thaise avond werden gevonden. Hulpdiensten staan met de vermisten in contact. “De reddingsoperatie is nog niet over”, zo waarschuwde gouverneur Narongsak Ostanakorn van provincie Chiang Rai.

Het team bevindt zich diep in de grot. Dat maakt het voor reddingswerkers lastig om ze te bereiken. De doorgangen zijn nauw en het is voor duikers lastig om, met hun apparatuur, door de spelonken heen te komen. Zondag werd echter een doorbraak geforceerd toen het waterpeil zakte.

Mega-operatie

Bij de operatie zijn inmiddels ook teams uit de Verenigde Staten en Australië betrokken. Inmiddels gaat het om meer dan duizend reddingswerkers.

Dit bericht wordt uitgebreid.