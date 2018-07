Toch VAR in eredivisie komend seizoen

Er zal komend seizoen dan toch een videoscheidsrechter actief zijn in de eredivisie. De KNVB en BSBV, de belangenvereniging van scheidsrechters in het betaalde voetbal, hebben daarover maandag een akkoord bereikt. Eerder liepen gesprekken over invoering van de zogeheten Video Assistant Referee (VAR) stuk op een garantie voor een minimum aantal wedstrijden voor elke scheidsrechter. Die eis van de BSBV is nu afgezwakt.

De BSBV wil werken met een soort roulatiesysteem, terwijl de KNVB juist zelf wil kiezen welke scheidsrechter op welke wedstrijd wordt gezet. Op die manier moet de beste VAR ook bij de belangrijkste wedstrijden actief zijn. Voetbalbond KNVB wilde daar zelf zeggenschap over houden.

Nu zal er dan toch in eerste instantie meer gebruik gemaakt gaan worden van ervaren videoscheidsrechters, zo meldt de voetbalbond. Ook worden er komende tijd afspraken gemaakt over het proces van aanstelling. De noodzaak tot het inzetten van oud-scheidsrechters, een alternatief dat de KNVB na het klappen van de onderhandelingen wilde inzetten, is daarmee vervallen.

Nog niet in de eerste divisie

In de Keuken Kampioen divisie, de nieuwe naam voor de eerste divisie, wordt de komende tijd nog geen gebruikgemaakt van de videoscheidsrechter. Dat geldt wel voor de Johan Cruijff Schaal, het bekertoernooi en play-offs.

In Nederland wordt al een tijdje geëxperimenteerd met de VAR, onder meer in het bekertoernooi afgelopen seizoen. Tijdens het WK voetbal wordt de videoscheidsrechter voor het eerst op grote schaal ingezet. Danny Makkelie is daar namens Nederland als VAR actief.