Spanning in handelsconflict tussen EU en VS loopt op

Amerikaanse producten kunnen worden getroffen door importtarieven op goederen ter waarde van 294 miljard dollar (252 miljard euro) als president Donald Trump zijn plannen om een importtarief te heffen van 25 procent op buitenlandse auto’s en auto-onderdelendoorzet. Dit schrijft de Europese Commissie in een commentaar op de plannen. Het scenario van een handelsoorlog tussen de trans-Atlantische bondgenoten wordt realistischer.

Het Amerikaanse ministerie van Handel onderzoekt momenteel verhoging van de heffingen op buitenlandse auto-import. Nu ligt het tarief op zo’n 2,5 procent. Trump noemde 20 of 25 procent als opties. De studie is bijna klaar, zo twitterde hij vorige week. Hij noemde specifiek de Europese Unie als doelwit.

In het commentaar dat zij vrijdag naar Washington stuurde en maandag openbaar maakte, gaat de Comissie uit van Amerikaanse invoertarieven op álle buitenlandse auto’s (niet alleen die uit de EU) van 25 procent. In dat geval kunnen de handelspartners van de Verenigde Staten terugslaan, door een reeks producten uit de VS te belasten met extra invoerheffingen, schrijft Brussel. Hetzelfde is al gebeurd in reactie op aparte Amerikaanse tarieven op staal (25 procent) en aluminium (10 procent) die sinds kort van kracht zijn.

Het bedrag van 294 miljard dollar is volgens de Commissie even hoog als dat van de totale Amerikaanse invoer van auto’s in 2018. Volgens regels van de Wereldhandelsorganisatie mogen landen in principe terugslaan als ze worden getroffen door invoertarieven, mits de tegenmaatregelen dezelfde waarde vertegenwoordigen als de tarieven van de ander.

Trump heeft al enige tijd vooral Duitsland in het vizier. Hij zou gezegd hebben dat hij geen enkele Mercedes meer wil zien rijden in New York. De Duitse auto-export naar de VS draagt volgens het Witte Huis bij aan het Amerikaanse handelstekort van 151 miljard dollar met de EU. Overigens importeren de VS meer auto’s uit Mexico, Canada en Japan dan uit Duitsland.

Brussel wijst erop dat veel Europese auto’s juist in de VS worden geproduceerd. Fiat-Chrysler, BMW, Daimler, Renault-Nissan en Volkswagen produceerden samen 26 procent van alle in de VS gemaakte auto’s. Veel van die auto’s worden vervolgens geëxporteerd en „dragen zo substantieel bij aan verbetering van de handelsbalans van de VS”.

De auto-industrie – ook de Amerikaanse – reageert bezorgd op Trumps plannen. Door de tarieven zouden ook de kosten van onderdelen omhoogschieten. En veel Amerikaanse bedrijven produceren in Mexico of Canada. De Amerikaanse autobranche rekende uit dat het importtarief van 25 procent dat Trump overweegt een gemiddelde auto in de VS 5.800 dollar duurder zou maken.

Het handelsconflict begint door de tegenmaatregelen van de EU pijn te doen in de VS.