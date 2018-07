Roland Garros-finaliste Stephens al uitgeschakeld op Wimbledon

Roland Garros-finaliste Sloane Stephens is maandag verrassend in de eerste ronde van Wimbledon uitgeschakeld. De nummer vier van de wereld legde het af tegen de Kroatische Donna Vekic. De Amerikaanse Stephens verloor ruim, met 1-6 en 3-6.

Stephens, die vorig jaar de US Open won, werd op het grastoernooi in Londen in 2017 ook al in de eerste ronde uitgeschakeld. En hoewel ze in aanloop naar Wimbledon geen enkel grastoernooi speelde, werd de Amerikaanse vanwege haar finaleplek op het Parijse gravel tot een van kanshebbers voor de eindzege gerekend.

Dat gebrek aan voorbereiding leek haar echter op te breken: Stephens kon het tempo op de snelle ondergrond maar moeizaam bijhouden en maakte veel onnodige fouten (26 in de gehele wedstrijd). Ze werd daar mede toe gedwongen door de sterk serverende Vekic. De eerste set ging al in 25 minuten naar de Kroatische.

Stephens brak Vekic aan het begin van de tweede set en leek zich te willen revancheren voor de zwakke eerste set. De Amerikaanse kon dat niveau echter niet vasthouden: de volgende drie games waren voor Vekic. Stephens wist vervolgens in de negende game nog drie matchpoints weg te werken, maar bij de vierde poging was het raak.

Bertens en Rus ook maandag in actie

De Nederlandse Kiki Bertens en Arantxa Rus komen maandag eveneens in actie. Bertens speelt momenteel tegen de Tsjechische qualifier Barbora Stefkova, de nummer 717 van de wereld. Rus neemt het later op de dag op tegen Serena Williams, die vorig jaar vanwege haar zwangerschap niet meedeed aan Wimbledon. Op Roland Garros moest ze opgeven vanwege een blessure.