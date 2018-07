‘Politie moordt straffeloos in Papoea’

Er vielen bijna honderd doden en in niet één geval hebben de daders voor een rechter gestaan. „Nul gerechtigheid, nul verantwoording”, vat Usman Hamid het rapport samen dat hij deze maandag presenteert. Hamid is directeur van mensenrechtenorganisatie Amnesty International Indonesië en volgens hem zijn Papoea en West-Papoea, de twee oostelijkste provincies van Indonesië, een soort „killing fields”.

Amnesty deed onderzoek naar geweld van de politie en het leger in de twee provincies. Hun team kwam erachter dat tussen januari 2010 en februari 2018 er minstens 69 gevallen van „vermoedelijk onwettige moorden” hebben plaats gevonden, met in totaal 95 slachtoffers.

Dit is een conservatief geschat aantal, zegt Usman Hamid. Het was voor Amnesty moeilijk om de feiten rond te krijgen, omdat er geen publieke informatie over de zaken te vinden was. „En onze mensen moesten voorzichtig te werk gaan, ze zijn gevolgd en in de gaten gehouden.” Zelfs de nationale mensenrechtencommissie van Indonesië, zegt Hamid, heeft het in Papoea moeilijk om feiten boven tafel te krijgen. „Het gebrek aan transparantie is duidelijk groter dan in de rest van het land.”

In Papoea sluimert een onafhankelijkheidsstrijd – daar schrijven de autoriteiten vaak het geweld aan toe dat leger en politie gebruiken. Maar uit dit onderzoek blijkt dat de meeste doden vielen bij gebeurtenissen die niet aan die onafhankelijkheidsstrijd waren gerelateerd. De slachtoffers vielen door het ingrijpen van de politie bij vreedzame protesten over de sociaal-economische achterstand die Papoea heeft, of bij losse rellen.

Dit laat zien hoe groot de straffeloosheid is in Papoea, zegt Usman Hamid. „Politie en militairen zijn niet bang dat ze ooit ergens voor verantwoordelijk gehouden worden.”

In Papoea zijn ook geen non-gouvernementele organisaties of media aanwezig die dit soort straffeloosheid zien en kunnen beschrijven. In 2015 heeft president Joko Widodo gezegd dat journalisten toegang tot het gebied moeten krijgen, maar dat is nog steeds niet gebeurd.

Indonesië is volgend jaar één van de wisselende leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Hoe meer de regering dáár de mond vol heeft van mensenrechtenschendingen, zegt Usman Hamid, hoe harder hij naar Papoea zal wijzen. „Indonesië is een democratie in ontwikkeling. Maar Papoea is daar de autoritaire uitzondering op.”