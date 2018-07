Duo aangehouden in Brussel op verdenking aanslag Iraanse conferentie

De Belgische justitie heeft mogelijk een terreuraanslag verijdeld op een Iraanse conferentie die deze maand zou plaatsvinden in Frankrijk. Dat meldt het Belgisch Federaal Parket. Een man en een vrouw zijn aangehouden in de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe op verdenking van terrorisme.

Het gaat volgens Belgische media om de 38-jarige Amir S. en zijn echtgenote Nasimeh N. (32), beide met de Belgische identiteit maar van Iraanse origine.

Het duo werd gepakt met 500 gram van de explosieve stof TATP. In hun Mercedes werd een ontstekingsmechanisme gevonden. Het stel, dat vermoedelijk uit de plaats Wilrijk vlakbij Antwerpen komt, wilde volgens justitie afgelopen zaterdag toeslaan op een conferentie van de Iraanse oppositiepartij Mujahedeen-Khalq (MEK) in het Franse Villepinte, nabij Parijs. Op de bijeenkomst zouden duizenden mensen aanwezig zijn geweest, onder wie Rudy Giuliani, de advocaat van Donald Trump.

Naast het Iraanse stel zou er ook nog een verdachte zijn aangehouden in Frankrijk. Een Iraanse diplomaat van de ambassade in Wenen, Assadollah A., vermoedelijk ook betrokken bij de geplande aanslag, is gearresteerd in Duitsland.