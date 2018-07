Openlijk het tv-signaal van Ziggo verhuren

Kon Raymond écht denken dat wat hij deed legaal was? Hij lijkt er oprecht van overtuigd; hij dreef zijn handel open en bloot. Er stond Alleskijken.nl op de winkelruit, hij adverteerde op Marktplaats, rekende af via de bank, bracht btw in rekening. Raymond dacht een gat in de markt te hebben gevonden – miljonair worden, dat was de bedoeling. In werkelijkheid was het een gat in de beveiliging, van telecomprovider Ziggo.

Die werd getipt door toenmalige concurrent UPC en nam een abonnement bij Raymond. Dat werd uitgebreid getest. Daarna volgde aangifte bij de politie, inclusief technisch rapport dat de officier nu als grondslag gebruikt. Zijn eis: 150 uur taakstraf en een maand voorwaardelijke celstraf wegens digitaal bedrog tussen 2014 en 2017, in het bijzonder ‘card- of codewordsharing’.

Raymond is zich van zijn aanhouding en huiszoeking naar geschrokken. Dat dit „zo zwaar illegaal was” had hij zich nooit gerealiseerd. Hij beëindigde onmiddellijk het bedrijf, ontsloeg twee man personeel en legde zich verder toe op het schrijven van darts-artikelen.

Wat Raymond betreft verkocht hij ‘serviceabonnementen’ van 120 euro per jaar, inclusief álle Ziggo-kanalen. Ver onder het tarief van Ziggo zelf, dat Raymond „veel te duur” vond. Bij storingen stond hij dan klaar, ook voor randapparatuur, kabels en storingen.

Naar keuze kregen zijn klanten een tv-signaal via de kabel met behulp van een settopbox waarvan de Ziggo-software was ontsleuteld. Of direct via internet, maar dan via een server in Parijs waar het signaal ‘streaming’ te vinden was, en zonder de beveiliging van een login met wachtwoord die Ziggo in Nederland aan zijn klanten vroeg.

De weg naar die server liep via een leverancier van satellietontvangers in Brabant, wiens naam hij de politie onthield, maar op de zitting toch noemt. „Die heeft me zó erg in de maling genomen.” Dat bedrijf sloot de omweg via de Franse server prompt af, waardoor Raymond’s klanten nu zwaar ontevreden hun geld bij hem terugeisen.

„Maar ging er dan geen lichtje bij u branden dat u het signaal van een ander aan het verhuren was”, vraagt de politierechter, bij herhaling. Nee, zegt Raymond, dit was „gewoon” een streaming-signaal van internet dat Ziggo er „zelf heeft opgezet”. Dat hij dat vervolgens exploiteert, wat kan daar nu tegen zijn? Via internet kun je toch alles al zien, dus waarom zou hij dat niet mogen aanbieden? „U meent dat streamen altijd legaal is?”, vraagt de rechter. „Ja”, zegt Raymond.

Dat vindt de officier niet. Hij vindt het verweer niet geloofwaardig. Dit is duidelijk het via een technische ingreep of truc ontsleutelde signaal van een ander exploiteren. Daarvoor waren honderden klanten geworven en werden omzetten van meerdere tonnen behaald. De officier wil nog apart via een ‘pluk ze-procedure’ het ‘wederrechtelijk verkregen voordeel’ ontnemen.

De advocaat van Raymond legt de nadruk op het openlijke karakter van de handel. En: de verkoop van aangepaste settopboxen wordt hem door justitie niet verweten. „Die zijn gewoon legaal.” Alleen de omweg via de Franse server, dat zou een probleem kunnen zijn. Maar dan hooguit als inbreuk op de auteurswet. Maar ook dat wordt Raymond niet ten laste gelegd. Als Ziggo zelf zijn internetsignaal kennelijk niet beveiligt, kun je dan wel spreken van ‘decoderen’ of een ‘technische ingreep’? En dan Ziggo zelf. Waarom deed het bedrijf er 2,5 jaar over om uit te zoeken wat hier gaande was?

De kantonrechter oordeelt dat iedereen kan weten dat „via internet veel illegale inhoud” met trucs en hulpmiddelen te vinden is. En dat ook Raymond dat had moeten begrijpen. Dat het Ziggo-signaal via internet echt niet gratis bedoeld was, blijkt uit het inloggen met een wachtwoord, na betaling.

Digitaal bedrog is dus bewezen. Tegelijk ziet de rechter een „geschrokken man, die dacht: ‘Laat ik iets moois proberen op te bouwen.’” Ook stopte hij meteen. Dus blijft het bij een waarschuwing: een voorwaardelijke taakstraf van 150 uur. „In deze nieuwe wereld met allerlei nieuwe technieken kunnen we weleens een fout maken.”