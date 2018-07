Opeens blijkt Froome dopingvrij

Op welke gronden is Froome vrijgesproken? In een persbericht zegt de UCI dat het wereldantidopingagentschap WADA op 28 juni liet weten dat „de testresultaten van Froome geen overtreding van het dopingreglement zijn.” Op 17 september 2017 werd na een bergrit in de Vuelta een te hoge concentratie salbutamol vastgesteld in de urine van de Brit. Tot een hoeveelheid van 1.000 nanogram is het anti-astmamiddel toegestaan, Froome scoorde twee keer zo hoog. Volgens de regels moet de renner vervolgens met een verklaring komen. Sky-ploegbaas David Brailsford legde na de vrijspraak bij de BBC uit, dat experts hebben vastgesteld dat Froome ‘slechts 19 procent’ boven de limiet zat, en dat ‘twintig andere testen’ in dezelfde Vuelta geen te hoge waarden aangaven. „Dezelfde persoon kan significante afwijkingen vertonen bij tests die op meerdere dagen zijn afgenomen, terwijl hij precies dezelfde hoeveelheid salbutamol heeft gebruikt”, stelt Brailsford.

Waarom komt de uitspraak zo kort voor de Tour? Nadat de positieve test was uitgelekt, had Froome volgens critici voorlopig geschorst moeten worden. „Als ik Froome zou zijn, zou ik hier niet starten”, zei Dumoulin voor de Ronde van Italië. Tourdirecteur Christian Prudhomme eiste al in december een oplossing vóór de Tourstart. „Ik geloof niet dat dat zal lukken”, reageerde UCI-voorzitter David Lappartient in de krant Le Parisien. „Ik heb altijd gezegd dat we het standpunt van de UCI over Froome bekend zouden maken vóór de Tourstart”, zei de Fransman zondag ineens. Zijn draai kan niet los worden gezien van zware druk uit Frankrijk. „Het peloton moet staken als Froome aan de start komt”, wakkerde de Franse wielerheld Bernard Hinault het vuur aan. Zondag schreef de goed ingevoerde krant Le Monde dat ASO Froome uit de Tour wilde weren, omdat hij het imago van de wedstrijd zou schaden. Franse ploegleiders als Marc Madiot (Groupama FDJ) schaarden zich achter de Tourorganisatie, die er het zwijgen toe deed. Sky kondigde beroep aan. En de UCI kon niet anders dan handelen. „In de loop van de week zullen we reageren”, sprak Lappartient. Hij had geen 24 uur nodig om te komen met een vrijspraak.

Wie zijn de winnaars en verliezers in deze strijd? Bij het finale oordeel van de UCI blijven vragen genoeg over de wielerbestuurders. Hoe kon de test van Froome uitlekken? Waarom mag het tegenonderzoek van een renner zolang duren en wordt hij hangende het onderzoek niet op non-actief gesteld? Waarom niet direct gereageerd na het bericht van WADA op 28 juni dat Froome onschuldig was? Ploegen en organisatoren klagen al langer over het gebrek aan professionaliteit bij de UCI. Er zijn vergaande plannen een eigen profliga te beginnen, een WorldTour Incorporated, zonder de UCI. Geen twijfel wie dan de baas wordt. Tourorganisator ASO laat even de tanden zien en iedereen siddert. Vorig jaar onthulde de website INRNG dat de winst van het familiebedrijf in 2016 46 miljoen euro bedroeg op een omzet van 220 miljoen. De rest van de wielerwereld kan alleen maar dromen van zulke cijfers. Als ASO een uitspraak in de zaak Froome wil, komt die er. Ook al valt die nu uit in het voordeel van Sky, met een geschat budget van 35 miljoen euro de rijkste ploeg van het profpeloton. Het Britse team loopt echter opnieuw imagoschade op. Froome is vooral opgelucht. „Er staat een streep onder deze zaak. We kunnen ons richten op de Tour.”