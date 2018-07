‘Nee, nee’, zegt Rutte tegen Trump

Premier Mark Rutte probeerde er nog tussen te komen, de Amerikaanse president Donald Trump praatte gewoon door: als de Europese Unie en de Verenigde Staten er niet uit komen in hun gesprekken over de importheffingen, was dat net zo goed „positief”. Hij bedoelde: voor de VS zelf. „Denk maar eens aan de buitenlandse auto’s die je hier hebt.”

„Nee, nee”, zei Rutte. „Dat is níét positief.” Trump keek hem niet aan.

Ze zaten maandag naast elkaar in het Oval Office van het Witte Huis, voor Ruttes eerste bezoek aan Trump, en het was overduidelijk onwennig. Trump wist dat Nederland een koninkrijk is en noemde dat „elegant” en „mooi”, Rutte had cijfers uit zijn hoofd geleerd: 825.000 Amerikanen zijn aan het werk door Nederlandse investeringen in de VS en andersom werken een kwart miljoen Nederlanders door Amerikaanse investeringen. Volgens Trump was de relatie van de VS met Nederland nog nooit zo goed geweest als nu.

Daarna begon hij over de handelsproblemen met Europa. Als er een oplossing kwam, zei hij, hoefde dat niet per se „goed” te zijn, als het maar „eerlijk” was. En anders maar niet. Het was via Rutte een duidelijke boodschap aan de EU. Later deze maand staat een bezoek aan het Witte Huis gepland van Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie.

Het waren de eerste minuten van een gesprek dat achter gesloten deuren nog zo’n anderhalf uur doorging. Rutte zei na afloop dat ze eerst over de MH17 hadden gepraat, hij had Trump bedankt voor de steun aan Nederland en Australië. „Hij kent het dossier en weet hoe het er nu voor staat.”

Trump was zelf begonnen over de NAVO – de Europese bondgenoten betalen al heel lang veel minder aan de NAVO dan is afgesproken. En over de handel van de VS met Europa. „Daar heeft hij een aantal bekende standpunten herhaald”, zei Rutte.

Anders dan de EU als geheel heeft de VS met Nederland een handelsoverschot. Dat had Rutte nog genoemd. „En ik heb gevraagd wat hij gaat doen om dat tekort op te heffen.” Maar dat was volgens Rutte „in een grappende sfeer” gezegd.

‘Ik denk nooit na over de toon’

Of praten met deze president nu heel anders was dan met de vorige? „Ik heb te maken met de president die er is”, zei Rutte. „En die van nu heeft gearticuleerde opvattingen over Europa. Maar ik denk nooit na over de toon van gesprekken. Ik zit hier voor het Nederlandse belang en hij voor het Amerikaanse.”

Verdedigde Rutte daar aan tafel ook de Europese belangen? „Vanzelf ja, ik ben ook lid van de Europese Raad." Hij wilde niet zeggen of het nog was gegaan over Trumps uithaal van vorige week: dat de EU was opgericht om de VS te beschadigen. Hij zei wel: „Het was een plezierig gesprek, open en bij tijd en wijle stevig.”

Het was Nederland dat het bezoek aan het Witte Huis graag wilde. Rutte had Trump gebeld na zijn aantreden als president in 2017 om hem te feliciteren en aan het eind van dat gesprek zou het voor het eerst zijn genoemd: ‘We moeten elkaar echt eens leren kennen’. Als klein land heb je dan een pending invitation.

‘Your desk is tiny’

Het duurde even, het ging ook niet vanzelf. Trump werd beëdigd in januari 2017, in maart waren de Tweede Kamerverkiezingen, de kabinetsformatie duurde lang. Van Amerikaanse kant was geopperd dat Trump en Rutte elkaar apart konden spreken op de NAVO-top, later deze maand in Brussel – dat hadden ze al eens eerder gedaan. Maar dat vonden de Nederlanders een slecht idee, je krijgt dan een minuut of vijf, hooguit tien. Het is dan lang niet zeker, zegt een betrokkene, dat Trump weet dat hij de Nederlandse regeringsleider heeft gesproken en niet die van Denemarken. En wie zíét dat je op het niveau van Trump meepraat?

Toen was het idee: half juni. Maar daar kwam de topontmoeting tussen van Trump met Kim Jong-un, op 12 juni in Singapore.

Recent waren ook al de Spaanse koning, de Zweedse premier en de Portugese president op bezoek bij Trump. In de voorbereiding van Ruttes bezoek was aan Nederlandse kant precies nagegaan hoe die ontmoetingen waren verlopen en welke verklaringen achteraf werden gegeven.

Het idee aan Nederlandse kant was om in het gesprek met Trump twee of drie boodschappen over te brengen, vooral economisch: dat Nederland een handelsnatie is, al sinds de zeventiende eeuw en op een manier die Trump graag ziet – free and fair. En dat Nederland een belangrijk land is voor de Amerikaanse werkgelegenheid. Jobs, was het idee, daar zal Trump gevoelig voor zijn. Nederland wilde Trump ook, als het even kon, duidelijk maken dat hij Nederland kan gebruiken als aanspreekpunt in de EU, nu de Britten daaruit vertrekken. En Rutte zou Trump vragen of Nederland nog steeds kan rekenen op steun van de VS in de ruzie met Rusland over de verantwoordelijkheid voor het neerhalen van de MH17. Dat was vooral retorisch bedoeld, Nederland gaat ervan uit dat het die steun houdt. Aan tafel met Rutte had Trump er nog vragen over: hoe ver zijn jullie nu precies met het onderzoek?

Rutte had niet aan Trump gevraagd of hij de MH17 wilde noemen in zijn ontmoeting met Poetin op 16 juli.

Aan Nederlandse kant is de hoop dat Trump Rutte interessant vindt – en hem dus niet meteen vergeet. Maar hoe ben je interessant voor Trump, die vooral zichzelf interessant lijkt te vinden? In NRC zei VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff eerder: „Ik zou hem prijzen, een beetje slijmen.”

Maar of Rutte daar zo goed in was, deze maandag?

Net voordat de journalisten worden weggestuurd uit het Oval Office, zegt Rutte tegen Trump: „Your desk is tiny.” Trump zegt: „I know.”

En toch, als Trump na het gesprek wegloopt, roept hij tegen zijn medewerkers: „I like this guy.”