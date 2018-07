Na de euforie van de Klimaatwet komt de pijn van de rekening

De grote klimaatambities en gasuitbanning van dit kabinet dreigen vooral te worden doorberekend aan burgers. Na het sluiten van de migratiedeal is Rutte nu bij ‘dealmaker’ Trump. En Koolmees presenteert zijn nieuwe inburgeringsplannen.

KLIMAATREKENING: Het klimaat en vooral de bescherming daarvan roepen nogal wisselende emoties op. Sommigen raken door een Klimaatwet in vervoering, anderen zijn vooral boos als die wet hen geld gaat kosten. Op de voorpagina van NRC beloven de grootste Nederlandse gemeenten braaf amper gebruik te maken van de uitzonderingsmogelijkheden op de regel die vandaag ingaat, dat nieuwbouwwoningen niet meer gebouwd mogen worden met aardgasaansluitingen. Dit precies 55 jaar nadat, in Hilversum, de eerste Nederlandse woningen op het gasnet werden aangesloten. (Het aanstaande einde van het gastijdperk heeft niet alleen te maken met zorgen over het milieu, maar ook met de aardbevingen in Groningen.) Dat betekent veel duurdere huizen, waarschuwen de bouwers. Vrijdag kondigde het kabinet een vliegtaks van 3,80 euro aan, en wegwerpplastic gaat in de ban. Worden de kosten van nieuw klimaatbeleid wel juist verdeeld, vraagt columnist Marike Stellinga zich af. “Als het kabinet echt wat wil veranderen, kan Wiebes grote bedrijven niet blijven ontzien. Met alleen het op zijn kop zetten van het leven van burgers kiest Nederland voor de moeizame en dure weg, met beperkt effect op het klimaat.”

MR. RUTTE GOES TO WASHINGTON: Nog nauwelijks bijgeslapen van de EU-top waar vrijdag om 5 uur ’s ochtends een migratiedeal met veel losse eindjes (en een heftige Duitse nasleep) werd bereikt, is Mark Rutte vandaag in Washington bij president Donald Trump. De born again Europeaan op bezoek bij de grote, wispelturige bondgenoot. Wie is de beste onderhandelaar? Op de agenda staan in ieder geval handel, de NAVO en MH17. En in de Oval Office, zo schrijft de inmiddels in Den Haag gearriveerde ex-correspondent Guus Valk, ligt de druk altijd op de bezoeker, nooit op de gastheer. En hij weet: een ontmoeting die de mooiste beelden oplevert, is niet altijd de succesvolste.

STOLPNIEUWS: Hij werd niet de nieuwe burgemeester van Amsterdam en ook niet de baas van Schiphol. Oud-PvdA-vicepremier Wouter Bos verruilt de VU voor de investeringsbank Invest-NL en wordt eventjes ambtenaar. Bij D66 neemt Kamerlid Jan Paternotte de rol van campagneleider over van Sjoerd Sjoerdsma.

WAT WIJ LEZEN: Gert-Jan Segers waarschuwt Turkije nog één keer. Maar krijgt geen steun van zijn coalitie om het NAVO-lid niet meer militair bij te staan. Het FD waarschuwt voor nieuwe ICT-debacles bij de overheid. Columnist Tom-Jan Meeus waarschuwt voor Haags tribalisme. En hij relativeert de angst voor linkse indoctrinatie via het onderwijs. Na de oorlog koos dit land éénmaal een linkse meerderheid in de Tweede Kamer. Vorig jaar haalden de linkse partijen gezamenlijk minder dan dertig procent van de stemmen. “Dus het is met die indoctrinatie als met dat cultuurmarxisme: zelfs áls het bestaat, heeft het niets teweeggebracht.”

WAT WIJ VOLGEN: Vandaag presenteert Wouter Koolmees niet zijn renovatie van het Nederlandse pensioenstelsel, noch zijn plannen voor zzp’ers, maar wel een nieuw inburgeringsstelsel. Volgens RTL Nieuws hoeven nieuwkomers hun inburgering voortaan niet meer zelf te betalen en schrapt het kabinet het leenstelsel. En statushouders die verwijtbaar niet inburgeren, komen niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Sinds 2013 zijn asielmigranten zelf verantwoordelijk voor hun inburgering, maar voor een groot deel van hen is dat een te lastige opgave, bleek uit onderzoek.

WAAR WIJ NAAR LUISTEREN: Deze week staat het onderwerp zowaar een keer niet op de (officiële) Kameragenda, maar na het reces duikt-ie snel weer op: de dividendbelasting. In onze laatste podcast Haagse Zaken vertellen Barbara Rijlaarsdam en Philip de Witt Wijnen alles over de controversiële afschaffing ervan.



QUOTE VAN DE DAG:

“Als ik vraag, waar is het bij jou misgegaan, zegt hij: mam, vanaf het moment dat ik zelf kon nadenken.”

Minister Cora van Nieuwenhuizen over haar naar Feyenoord-spits Jozsef Kiprich vernoemde zoon die bekeerd is tot Ajacied, gisteren in Studio Rusland.